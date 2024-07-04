Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Российским пранкерам Вовану — Владимиру Кузнецову и Лексусу — Алексею Столярову торжественно вручили государственные награды в Кремле.
Награждение состоялось 3 июля.
В мае 2022 года Джордж Буш — младший, 43-й президент США, будучи уверенным, что общается с главой киевского режима, раскрыл информацию о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО. Он также подтвердил, что «идёт война западного мира против русских».
В разговоре с российскими пранкерами вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выразил обеспокоенность сложной ситуацией для вооруженных сил Украины на фронте и предположил, что боевые действия могут продолжаться в течение всего 2024 года.
Ранее в беседе с пранкерами бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала жителей Украины перейти в наступление на фронте, для победы Байдена на выборах.
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«Вован и Лексус получили известность благодаря своим провокационным пранкам с участием высокопоставленных лиц иностранных государств. Так, в декабре 2023 года они опубликовали запись разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. В ходе беседы политик поделился с ними своими опасениями по поводу миграционного кризиса в Ирландии, вызванного приездом около 100 тысяч украинцев. Он также выразил сомнения в том, что Украина сможет быстро присоединиться к Европейскому союзу», — рассказали в издании «Регнум».
В мае 2022 года Джордж Буш — младший, 43-й президент США, будучи уверенным, что общается с главой киевского режима, раскрыл информацию о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО. Он также подтвердил, что «идёт война западного мира против русских».
В разговоре с российскими пранкерами вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выразил обеспокоенность сложной ситуацией для вооруженных сил Украины на фронте и предположил, что боевые действия могут продолжаться в течение всего 2024 года.
Ранее в беседе с пранкерами бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала жителей Украины перейти в наступление на фронте, для победы Байдена на выборах.
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Мира Полтева