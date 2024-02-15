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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил правильную позицию по Крыму и Донбассу, с таким заявлением выступил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью для «РИА Новости».
Ранее Фицо заявил, что весьма наивно было бы полагать, что Россия отдаст освобождённые в ходе спецоперации территории и Крымский полуостров. Премьер-министр подчеркнул, что считает необходимым отправлять на Украину только гуманитарную помощь, но никак не военную.
Он также отметил, что те страны, которые снабжают Украину оружием, в конце концов окажутся в лагере проигравших и ещё заплатят за свои преступления.
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«Фицо занял правильную позицию по Крыму и Донбассу, а те, кто утверждают обратное, демонстрируют свою ущербность», — прокомментировал заявление словацкого премьера Цеков.
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Евгения Парфентьева