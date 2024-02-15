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«Абсолютно нереально»: В Словакии исключили возможность ухода РФ из Донбасса и Крыма

Фицо: Наивно полагать, что Россия уйдёт из Донбасса и Крыма
15 февраля 2024, 15:34
Фото: iStock/Bigandt_Photography

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Россия не будет покидать территории, которые ей удалось освободить в ходе СВО, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью для Hlavne spravy.
«Если кто-то думает, что единственное решение (российско-украинского конфликта) заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сейчас есть», — заявил Фицо.

Он также в очередной раз отметил, что считает необходимой только гуманитарную помощь Украине, но никак не поддержку её Вооружённых сил.


Фицо убеждён, что Россия не станет покидать территории, которые ей удалось освободить в ходе специальной военной операции.

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#украина
#сво
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Шесть человеком погибли под украинским обстрелом Белгорода
Количество погибших под обстрелом в Белгороде увеличилось до шести
15 февраля 2024, 15:21

Фото: iStock/Soumen Hazra

Количество погибших под обстрелом Белгорода увеличилось до шести, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, днём 15 февраля Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. Над городом было сбито 14 снарядов, выпущенных из чехословацкой реактивной системы залпового огня «Вампир».

Осколки ракеты попали по зданию торгового центра. Четыре человека, находившихся в здании в момент атаки, погибли.

Позже стало известно о гибели четырёхмесячной девочки. Мать гуляла с ребёнком на стадионе, осколок ракеты попал прямо в коляску.

По информации 112, всего в настоящий момент известно о гибли шести человек. Количество пострадавших уточняется.

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#белгород
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#ракета
#погибшие
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«Трусливая предсмертная агония»: В Госдуме прокомментировали удар ВСУ по Белгороду
Хинштейн: Обстрел Белгорода - это трусливая предсмертная агония киевского режима
15 февраля 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал сегодняшний обстрел Белгорода – это трусливой предсмертной агонией киевского режима и выразил надежду на то, что возмездие уже близко.
«Террористический акт устрашения обрушился сегодня на Белгород. Это ни что иное, как трусливая предсмертная агония киевского режима, который даже при колоссальной военной поддержке своих союзников, ничего не может на поле боя», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинские террористы в очередной раз стреляли по мирным жителям, ведь они не могут дать сдачи. Среди погибших есть дети. При этом депутат выразил надежду на то, что возмездие уже близко.

Напомним, днем 15 февраля украинская сторона провела ракетную атаку на Белгород. По официальным данным, погибли пять человек, из них двое детей. Еще 18 мирных жителей получили различные ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

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#дети
#террористы
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#депутат
#Белгород
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Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
15 февраля 2024, 14:35

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России минувшим утром нанесла мощный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все намеченные цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сводке оборонного ведомства России.

Согласно сообщению, под российский удар попали украинские предприятие, где производили и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и минометные боеприпасы. Кроме того, атака была направлена по заводам, производящим топливо для вражеской военной техники.

В министерстве подчеркнули, что все поставленные цели были поражены.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ. В момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку.

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ВС РФ продвигаются на Купянском направлении, ВСУ несут огромные потери
Ганчев: Российская армия продвигается на Купянском направлении
15 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские войска продолжают продвижение в сторону Купянска, об этом рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью для «Первый канал».
«Для них (ВСУ), конечно, ситуация действительно там плачевная. Очень большие потери на купянском направлении, наши ребята продолжают продвигаться в сторону самого Купянска, то есть это западнее от Луганской Народной Республики», — объяснил Ганчев.

По его словам, российская армия находится в достаточно выгодном положении для продвижения на Купянском направлении.

Ганчев заявил, что украинским войскам необходимо пополнить ряды личного состава и вооружения на этом направлении, однако, попытки сделать это успешно пресекаются ВС России.

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#вс рф
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#харьков
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«Акт терроризма»: В МИД РФ прокомментировали обстрел Белгорода
Захарова назвала сегодняшний обстрел Белгорода актом терроризма
15 февраля 2024, 14:13

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

ВС Украины совершили акт терроризма, направив на Белгород реактивные ракеты «Вампир», с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Днём 15 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по Белгороду при помощи реактивных систем залпового огня «Вампир». Осколки ракеты попали по торговому центру. Четыре человека, находившихся внутри ТЦ в момент атаки, погибли моментально. Ещё пятеро пострадавших скончались позже.

Точное количество жертв украинского обстрела в настоящий момент уточняется.

По словам Захаровой, сегодня украинская армия совершила акт терроризма, напав на мирный российский города. Россия вынесет этот вопрос на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, уточнила спикер МИДа.

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Гладков: 5 человек погибли и 18 ранены при атаке ВСУ на Белгород
#мария захарова
#мид рф
#белгород
#всу
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Появились официальные подробности ракетной атаки ВСУ на Белгород
Гладков: 5 человек погибли и 18 ранены при атаке ВСУ на Белгород
15 февраля 2024, 13:40

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пятерых погибших и 18 пострадавших при ракетной атаке на Белгород. Он уточнил, что среди погибших есть один ребенок.
«По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, ещё 18 человек получили ранения, 5 из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telеgram-канале.

Он также уточнил, что в Белгороде в результате украинского удара повреждены семь частных домов. При этом в пяти многоквартирных домах выбиты окна. Кроме того, поврежден магазин и порядка пяти автомобилей. Повреждения зафиксированы на территории одного из промышленных предприятий.

При этом, по словам Гладкова, в селе Шагаровка повреждены частные дома и автомобили. Более подробная информация уточняется.

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#дети
#ребёнок
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При ракетной атаке на Белгород погибли 9 человек, из них двое детей
15 февраля 2024, 13:25

Фото: iStock/DarthArt

При ракетной атаке на Белгород погибли по меньшей мере девять человек, среди них двое детей. Еще 20 жителей пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет Mash.
Один из погибших детей – младенец. Он был в коляске. Второй, по предварительным данным, находился рядом со школой №42 в момент падения обломков от сбитых ракет. Напомним, осколки рухнули на торговый центр на Харгоре. Там, по предварительным данным, погибли три человека, и еще три получили ранения. Также под удар попали дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.

По данным Shot, дети, которые были в школе во время прилётов, спустились на цокольный этаж в бомбоубежище. Домой их не отпускают для их безопасности.

В Минобороны РФ заявили, что над городом было сбито 14 ракет от чешской РСЗО RM-70 «Вампир». По словам местных жителей, обломки от сбитых снарядов валяются в городе. Местные власти информацию еще не подтверждали.

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#удар
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ВСУ атаковали Белгород из РСЗО RM-70 «Вампир», есть много погибших
Минобороны РФ: над Белгородом сбили 14 снарядов от РСЗО RM-70 «Вампир»
15 февраля 2024, 13:07

Фото: iStock/bpawesome

Украинская сторона атаковала Белгород с помощью РСЗО RM-70 «Вампир», всего над городом было сбито 14 ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 12.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», - говорится в сообщении Минобороны России.

Таким образом, в небе над Белгородом всего было сбито 14 реактивных снарядов.

При этом осколки сбитых ракет упали в черте города. По последним данным, из-за атаки ВСУ погибли девять человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, под удар ВСУ попал торговый центр на Харгоре, а также дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.

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#ребёнок
#человек
#всу
#минобороны
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Экстренно направленная в Авдеевку штурмбригада ВСУ заявила о критической ситуации в городе
Штурмовая бригада ВСУ назвала ситуацию в Авдеевке критической
15 февраля 2024, 12:56

Фото: iStock/Anna_Anikina

Штурмовая бригада ВСУ, экстренно отправленная на помощь украинской армии в Авдеевку, назвала ситуацию в городе чрезвычайно критической. Об этом говорится в Telegram-канале 3-й штурмовой бригады ВСУ.
«Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая. Объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства», - говорится в сообщении.

12 февраля журнал Forbes написал, что командование ВСУ перебросило в Авдеевку одну из своих лучших штурмовых бригад. Согласно статье, это сделано для того, чтобы отодвинуть армию России от главной асфальтированной дороги, которая ведет в центр Авдеевки. Источники издания считают, что ВСУ планируют создать в Авдеевке «ловушку истощения» для ВС РФ, как это было в Артемовске, при этом отмечается серьезные дефицит снарядов у украинской армии.

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