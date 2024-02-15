«Абсолютно нереально»: В Словакии исключили возможность ухода РФ из Донбасса и Крыма

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Россия не будет покидать территории, которые ей удалось освободить в ходе СВО, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью для Hlavne spravy.
«Если кто-то думает, что единственное решение (российско-украинского конфликта) заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сейчас есть», — заявил Фицо.
Он также в очередной раз отметил, что считает необходимой только гуманитарную помощь Украине, но никак не поддержку её Вооружённых сил.
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Евгения Парфентьева