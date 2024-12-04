Захарова: Участие Армении в МУС наносит ущерб отношениям Москвы и Еревана

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Участие Еревана в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС) наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Армения официально стала членом МУС с 1 февраля 2024 года после ратификации парламентом страны Римского статута в начале октября 2023 года. Россия юрисдикцию МУС не признаёт. В ходе брифинга один из журналистов попросил спикера МИД прокомментировать заявление Еревана о готовности сотрудничать с МУС ради укрепления международных правовых норм.
По словам российского дипломата, участие Еревана в МУС на фоне выписанных в Гааге квази-ордеров на арест некоторых российских должностных лиц наносит явный ущерб российско-армянским отношениям.
Читайте также:
Медведев указал на двойные стандарты США по МУС
МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Захарова сыронизировала об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху
«Мне кажется, наше отношение к этому вот чуду-юду в виде МУС хорошо известно, как и отношение к присоединению к нему Армении. Оно также известно и армянской стороне», — сказала Мария Захарова.
По словам российского дипломата, участие Еревана в МУС на фоне выписанных в Гааге квази-ордеров на арест некоторых российских должностных лиц наносит явный ущерб российско-армянским отношениям.
Читайте также:
Медведев указал на двойные стандарты США по МУС
МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Захарова сыронизировала об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху
Александр Бойцов