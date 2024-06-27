МИД Боливии попросил помощи у международного сообщества на фоне госпереворота

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Боливия выступила с призывами к международному сообществу на фоне сообщений о попытке государственного переворота в государстве. Об этом сообщил в МИД страны.
«Правительство Боливии заявляет перед международным сообществом о нерегулярной мобилизации отдельных подразделений боливийской армии, которые атаковали демократию, мир и безопасность в стране», — сказано в сообщении.МИД страны призвал международное сообщество и боливийский народ уважать демократические ценности и поддерживать правительство конституционного и законно избранного президента Луиса Арсе.
Возглавляющий действия военнослужащих экс-командующий национальной армией генерал Хуан Хосе Суньига переговорил с главой государства, после чего ушел их здания правительства. Затем чиновники правительства во главе с главой МВД Боливии Карлосом Эдуардо дель Кастильо забаррикадировали вход в здание.
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