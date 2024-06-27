МИД Боливии попросил помощи у международного сообщества на фоне госпереворота

Обвинение в адрес РФ со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в нарушении ряда статей в конвенции в иске Украины по крымскому полуострову является для Москвы юридически ничтожным. Россия не исполнит никаких решений ЕСПЧ, поскольку вышла из Совета Европы в 2022 году после начала спецоперации. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.