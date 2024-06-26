«Заявил четко»: какой позиции по Украине придерживается Венгрия на самом деле

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Венгрия не поддерживает ни Украину, ни РФ, она просто за урегулирование конфликта миром. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.
«Я четко заявил президенту, что Венгрия работает не на Украину и не на Россию, а на мир. Венгрия не против той или иной страны, Венгрия против войны», — приводит слова политика агентство MTI.
Орбан добавил, что Макрон поддержал венгерский план на следующие полгода председательства в Евросоюзе (ЕС), главная цель которого, по словам премьер-министра, укрепить конкурентоспособность ЕС.
Ранее план поддержали канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.
До этого Орбан назвал способ закончить украинский конфликт.
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