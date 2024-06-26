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«Заявил четко»: какой позиции по Украине придерживается Венгрия на самом деле

Орбан: Венгрия в конфликте выступает за мир, а не за Украину или РФ
26 июня 2024, 22:50
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Венгрия не поддерживает ни Украину, ни РФ, она просто за урегулирование конфликта миром. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.
«Я четко заявил президенту, что Венгрия работает не на Украину и не на Россию, а на мир. Венгрия не против той или иной страны, Венгрия против войны», — приводит слова политика агентство MTI.

Орбан добавил, что Макрон поддержал венгерский план на следующие полгода председательства в Евросоюзе (ЕС), главная цель которого, по словам премьер-министра, укрепить конкурентоспособность ЕС.



Ранее план поддержали канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

До этого Орбан назвал способ закончить украинский конфликт.

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#мир
#россия
#украина
#венгрия
#виктор орбан
#новости
Huanqiu Shibao: в Китае перехватили детектор подлодок США в Южно-Китайском море
26 июня 2024, 21:26

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Детектор подводных лодок, сброшенный военным самолетом США, нашли и ликвидировали в Южно-Китайском море китайские военные.
Об этом сообщает Huanqiu Shibao. Уточняется, что Китай недавно обнаружил сброс с американского воздушного судна контейнеров над акваторией КНР. Позже специалисты китайских ВМС выловили их, выяснив, что это детектор подводных лодок.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявлял, что военнослужащие Нидерландов, прикрывшись миссией ООН, спровоцировали в Восточно-Китайском море небезопасную ситуацию.

По словам Сяогана, в начале июня палубный вертолет фрегата «Тромп» Нидерландов совершил провокацию, а также нарушения к востоку от Шанхая в воздушном пространстве. В ответ войска вытеснили вертолет из района.

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#мир
#китай
#сша
#новости
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Небензя: на Киеве лежит ответственность за гибель 192 детей в РФ с начала СВО
26 июня 2024, 21:07

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Киевский режим несет ответственность за гибель 192 детей на территории РФ с февраля 2022 года по апрель текущего года. Об этом в рамках заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя.
«ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечий 554 детям на территории Российской Федерации только за период с февраля 2022-го по апрель 2024 года», — сказал он, добавив, что подконтрольные Киеву формирования специально наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Также, по словам постпреда, киевская власть ответственна за гибель 129 несовершеннолетних и увечья 503 детей Донбасса в период с 2014 по 2022 год.

Ранее пророссийский подпольщик Лебедев сообщал об ударе в Харькове, который пришелся на район городского авиазавода.

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
#василий небензя
#оон
#новости
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В Госдуме заявили о наличии у России возможности ответить на действия США
26 июня 2024, 19:45

Фото: istockphoto/vadimrysev

У России есть целый арсенал возможных шагов, в том числе военно-технического характера, для ответа на действия США при атаке на Севастополь с использованием западного оружия. Об этом заявил депутат Государственной думы Дмитрий Новиков.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он отметил, что российские власти, ответственные лица, в том числе в министерстве обороны, постоянно ведут поиск ответов на действия противника. И они находят эти ответы, а то, какими они будут и когда последуют, будет зависеть уже от действий оппонентов России, подчеркнул парламентарий.

Новиков также предупредил, что варианты ответа России, в том числе военно-технического характера, на агрессивные действия против её населения и территорий не будут бесконечно находиться в резерве. Депутат напомнил, что об этом не раз заявляли представители властей.

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#депутат
#госдеп
#россия
#севастополь
#сша
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Bloomberg: страны НАТО не хотят поддерживать Киев из-за неуверенности в ВСУ
26 июня 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Некоторые страны-участницы блока НАТО отказываются долгосрочно помогать киевскому режиму, поскольку ситуация на поле боя непредсказуема. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
По информации журналистов, все члены альянса готовы предоставить Украине в этом году около 40 миллиардов евро. Однако есть и такие государства, которые настроены критически, потому что не уверены в успехах боевиков ВСУ в перспективе.

Кроме того, европейским лидерам мешают «политические и юридические препятствия», чтобы подписать долгосрочные обязательства, сказано в материале.

Если учесть все это, альянсу придется ежегодно обсуждать и согласовывать вопросы поддержки Киева, считают обозреватели.

Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в блоке отклонили инициативу о ежегодном выделении Украине 40 миллиардов долларов на оружие. В марте отклонили соответствующее предложение на 100 миллиардов долларов.

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#мир
#украина
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#спецоперация
#новости
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МИД РФ: решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожно для России, его не исполнят
26 июня 2024, 18:26

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Обвинение в адрес РФ со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в нарушении ряда статей в конвенции в иске Украины по крымскому полуострову является для Москвы юридически ничтожным. Россия не исполнит никаких решений ЕСПЧ, поскольку вышла из Совета Европы в 2022 году после начала спецоперации. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.
По словам руководителя департамента многостороннего сотрудничества по правам человека внешнеполитического ведомства Григория Лукьянцева, в РФ действует закон, где говорится, какие решения страна признает, а какие — нет.

«Конечно, не (будем — ред.) признавать», — сказал Лукьянцев.

Лукьянцев добавил, что для понимания абсурдности решений ЕСПЧ по Крыму, достаточно посетить сам полуостров.

Крым присоединился к России в результате референдума 2014 года.

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#мид рф
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В ЕС согласовали санкции в отношении Белоруссии, чтобы помешать РФ
ЕС согласовал санкции против Белоруссии для поддержки антироссийских ограничений
26 июня 2024, 18:05

Фото: Istockphoto / sinonimas

Послы Евросоюза достигли договоренностей о новом пакете санкций против РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление председательства Бельгии в Совете ЕС.
В документе говорится, что ограничения были разработаны и приняты в связи с ситуацией на Украине.

Постпреды стран ЕС также дополнили санкционный пакет мерами против Минска. Такое решение было принято в рамках борьбы с обходом наложенных ранее ограничений.

Прежде сообщалось о принятии Евросоюзом 14-го пакета санкций. О том, кто из физических и юридических лиц дополнил список и какие сферы затронули ограничения читайте в материале «Радио 1».

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#ограничения
#ес
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Захарова: Григорян унизил народ Армении, обвинив Россию в утрате Карабаха
26 июня 2024, 16:52

Фото: сайт МИД РФ

Обвинениями в адрес России об утрате Нагорного Карабаха секретарь Совбеза Армении Армен Григорян унизил свой народ. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
«Есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования. Но главное другое, главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ», — сказала дипломат в рамках юридического форума в Петербурге.

Ранее Григорян обвинял российскую сторону в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. По словам политика, Ереван бился с Азербайджаном, когда полностью зависел от РФ. Также Григорян утверждал о захвате Нагорного Карабаха Россией.

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#россия
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#мария захарова
#новости
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Режиссёр Шон Стоун раскрыл влияние Клинтон на судьбу Ассанжа
26 июня 2024, 16:47

Фото: Istockphoto / ginosphotos

Основатель портала расследований WikiLeaks Джулиан Ассанж в своё время разозлил Хиллари Клинтон и поэтому подвергся жёсткому преследованию со стороны США. Об этом рассказал режиссёр Шон Стоун.
«Из-за Ассанжа электронная переписка Клинтон просочилась в СМИ. Эти обнародованные данные во многом были связаны с тем периодом, когда она была госсекретарём, с проводимой США политикой. Речь идёт, например, о войне против Ливии и целом ряде других разоблачений. Он рассказал, как «делаются дела», как чиновники продают своё влияние тому, кто предложит большую цену», – отметил Стоун в беседе с RT.
Австралийский журналист-расследователь прославился разоблачением военных преступлений США и обнародованием секретных документов американских властей. Соединённые Штаты добивались его экстрадиции. В США ему грозил пожизненный тюремный срок.

Однако во вторник Ассанж был освобождён из лондонской тюрьмы, где провёл около пяти лет. После этого журналист покинул Великобританию и отправится на остров Сайпан, где у него прошёл суд. После того, как на заседании он частично признал свою вину, его отпустили на свободу. Сейчас он уже на родине в Австралии.

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#политика
#режиссёр
#суд
#тюрьма
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Bloomberg: Азия делает заметный разворот от Запада в сторону России и Китая
26 июня 2024, 16:23

Фото: istockphoto/chrisman

Азия постепенно уменьшает свою зависимость от Вашингтона и западных стран. В то же время, азиатские государства делают разворот в сторону России и Китая.
Об этом пишут обозреватели информационного агентства Bloomberg. В качестве примера авторы материала приводят решение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который на прошлой неделе заявил о заинтересованности в присоединении страны к BRICS — экономическому блоку, основателями которого в 2009 году стали Бразилия, Россия, Индия и Китай. Затем к нему присоединилась Южноафриканская Республика.

Это объединение стало альтернативой западному Международному валютному фонду, который в 1990-х годах вёл в отношении стран Азии жёсткую политику, подминая под себя их экономику. На сегодняшний день роль сверхдержавы в этом регионе играют уже не США, а Китай, который американцы и весь Запад считают главной для себя угрозой, отмечают авторы публикации.

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