Правительство Дании выдаст по 27 тысяч евро сирийским беженцам, которые уедут из страны

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Власти Дании выделят проживающим в стране сирийцам по 27 тысяч евро, если они согласятся вернуться на родину. Об этом сообщает Bild.
«Эти деньги выделены в рамках программы репатриации. Правительство отмечает, что эта мера будет выгодна как Дании», — говорится в сообщении.
Также правительство выделит по 6,7 тысяч евро за каждого ребенка. Власти уточнили, что такой подход станет выгодным и для беженцев, ведь большинство из них не трудоустроены в Европе.
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Иван Мусатов