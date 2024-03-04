Правительство ФРГ: разговор офицеров не указывает на подготовку войны с Россией

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Немецкое правительство отрицает, что перехваченный разговор высокопоставленных военных ФРГ о возможности атаки на Крымский мост свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией.
«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», — заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.
Он выразил уверенность в то, что «перехват разговора» является попыткой внести раскол в общество в Германии и Европе.
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