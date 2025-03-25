Правительство Германии во главе с Шольцем официально ушло в отставку

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и министры его правительства в ближайшее время получат от президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера официальные уведомления об отставке. Это произойдёт сразу после первого заседания нового состава бундестага 25 марта.
Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Согласно законам страны, прежний кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до того времени, пока не будет сформировано новое правительство. Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал представить состав нового Кабмина до 20 апреля.
Коалиционные переговоры между представителями победившего блока ХДС/ХСС и СДПГ начались 13 марта. Основные разногласия возникают по вопросам миграционной политики. Если члены СДПГ хотят дать приезжим «шанс стать членами немецкого общества», то блок ХДС/ХСС, наоборот, выступает за крайне жёсткую линию в отношении мигрантов. Обсуждение кандидатур будущих членов правительства продолжается.
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Коалиционные переговоры между представителями победившего блока ХДС/ХСС и СДПГ начались 13 марта. Основные разногласия возникают по вопросам миграционной политики. Если члены СДПГ хотят дать приезжим «шанс стать членами немецкого общества», то блок ХДС/ХСС, наоборот, выступает за крайне жёсткую линию в отношении мигрантов. Обсуждение кандидатур будущих членов правительства продолжается.
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Александр Бойцов