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Правительство Германии во главе с Шольцем официально ушло в отставку

Фото: istockphoto/photosvit

Фото: istockphoto/photosvit

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и министры его правительства в ближайшее время получат от президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера официальные уведомления об отставке. Это произойдёт сразу после первого заседания нового состава бундестага 25 марта.
Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Согласно законам страны, прежний кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до того времени, пока не будет сформировано новое правительство. Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал представить состав нового Кабмина до 20 апреля.

Коалиционные переговоры между представителями победившего блока ХДС/ХСС и СДПГ начались 13 марта. Основные разногласия возникают по вопросам миграционной политики. Если члены СДПГ хотят дать приезжим «шанс стать членами немецкого общества», то блок ХДС/ХСС, наоборот, выступает за крайне жёсткую линию в отношении мигрантов. Обсуждение кандидатур будущих членов правительства продолжается.

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«Попали под колесо Трампа»: стало известно, какая судьба ждет Гренландию
Политолог Межевич: США пытаются переподчинить территорию Гренландии
25 марта 2025, 12:56

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

США пытаются переподчинить территорию Гренландии, юридически принадлежащей Королевству Дании, но которая не имеет равной Вашингтону политической силы. Об этом заявил политолог и экономист Николай Межевич, комментируя слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Штаты готовы взять остров под свой контроль, «не взирая на вопли европейцев».
«Последние пятьсот лет Дания только и делает, что теряет свои территории и политическое влияние. Более того в датской философской и политологической мысли этот момент присутствует. Датчане характеризуют его как «размен территориального могущества на спокойную жизнь». До определенного момента у датчан это получалось. Получалось до тех пор, пока они не попали под колесо Трампа», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь политолог Павел Фельдман прокомментировал другую точку интересов США — Ближний Восток. В разговоре с «Известиями» аналитик пояснил, что эскалация вокруг Ирана будет только нарастать и Штаты могут атаковать его ядерные объекты. Он отметил, что Вашингтон будет давить на Тегеран экономически, пытаясь продавить отказ от ядерной программы. Однако, считает политолог, такая политика вряд ли возымеет эффект.
«Он попытается заключить с Ираном сделку при посредничестве России. Каким бы ни оказался итоговый результат закулисного торга, американское руководство попытается продать обществу его как очередную победу своего президента. Ну а Иран продолжит наращивать свой военный потенциал», — указал Фельдман.
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Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
25 марта 2025, 12:23

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. Церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости в Минске в эти минуты, сообщает РИА Новости.
Лукашенко принёс присягу, держа правую руку на специальном издании конституции Белоруссии, после чего подписал акт принесения присяги. Затем глава ЦИК Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.

Как ранее сообщала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, церемония инаугурации будет проведена в классическом формате. На неё приглашены свыше 1100 человек.

Напомним, что ЦИК Белоруссии подвёл итоги президентских выборов, которые состоялись в январе. По результатам подсчёта голосов победу одержал Александр Лукашенко, набравший рекордные для себя 86,82% голосов.

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#александр лукашенко
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#президент
#цик
#церемония
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Накануне инаугурации Лукашенко рубил дрова и играл в хоккей, сообщила его пресс-секретарь
Эйсмонт: накануне инаугурации Лукашенко рубил дрова и играл в хоккей
25 марта 2025, 11:50

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне церемонии инаугурации колол дрова и играл в хоккей. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в эфире местного телеканала «Первый информационный».
Церемония инаугурации Лукашенко состоится во вторник, 25 марта, в 12:00 мск.

По словам Эйсмонт, за день до инаугурации избранный лидер провёл хоккейную тренировку и нарубил дров.

Пресс-секретарь Лукашенко подчеркнула, что церемония инаугурации пройдёт в классическом формате. На неё приглашены более 1100 человек.

Напомним, что по итогам январских президентских выборов Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#церемония
#лидер
#президент
#хоккей
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Киев может не получить 500 тысяч снарядов от Праги в случае смены власти в Чехии
25 марта 2025, 11:45

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Украина может не получить от Чехии около полумиллиона снарядов калибра 155 миллиметров в 2025 году. Поставки могут сорваться в случае смены политической власти в стране.
Об этом в интервью изданию The Financial Times заявил чешский министр финансов Петр Фиала. По его словам, если на выборах в октябре одержит победу самое заметное в Чехии оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») во главе со своим лидером, бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, Киев останется без снарядов.

«Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий», — подчеркнул Фиала.

Эксперты отмечают, что ANO имеет наибольшие шансы на победу в ходе парламентских выборов в Чехии осенью этого года. Соответственно его лидер видится самым реальным кандидатом на пост главы чешского правительства.

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Профессор Дизен: Пора прекратить украинский конфликт и остановить расширение НАТО
Профессор Дизен: Пора прекратить украинский конфликт и остановить экспансию НАТО
25 марта 2025, 10:20

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинский конфликт мог бы вообще не начаться, если бы Киев сохранил нейтралитет, а не стремился вступить в Североатлантический альянс. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
В своей социальной сети Х он написал, что начало сегодняшнему противостоянию было положено ещё в 2014 году, когда Украина «утратила свой нейтралитет». Именно это и положило начало центробежным процессам в стране и территориальным противоречиям.

«Нам нужно закончить эту войну сейчас и положить конец экспансионизму НАТО», — утверждает учёный.

По мнению профессора Дизена, если вооружённое противостояние затянется, в дальнейшем это приведёт только к ещё большим территориальным потерям для Украины, не говоря уже о том, что на восстановление экономики страны потребуются долгие годы и огромные средства.

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