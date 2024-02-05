Фото: iStock/freedarst
Правительство Казахстана ушло в отставку, об этом сообщили в пресс-службе главы республики Касым-Жомарта Токаева.
«В соответствии со статьей 70 конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича», — сообщается на официальном сайте казахстанского правительства.
В сообщении также отмечено, что члены правительства продолжат выполнение своих должностных обязанностей до момента его переизбрания.
Читайте также:
Президент Токаев: Казахстану пытались навязать модель двоевластия
Назарбаев: Многие резко восприняли решение выбрать Токаева преемником
Путин: Россия хочет расширить сотрудничество с Казахстаном в сфере космоса
Евгения Парфентьева