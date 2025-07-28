Симоньян: Польша и Литва как гиены подобрали западные части русских земель

28 июля 2025, 00:16

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Польша и Литва как стервятники и гиены подобрали западные части русских земель. Об этом журналистка сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».





Как объяснила Симоньян, Польша и Литва забрали русские земли в трудные для Руси времена после татаро-монгольского ига. Уже Российская империя просто вернула принадлежавшие ей территории.





«Польша вместе с Литвой, как стервятники, настоящие стервятники, гиены. Кто бросается на мертвичину или на умирающее? Стервятники, гиены. Когда мы немыслимо пострадали, это еще предстоит только оценить нашим историкам, как именно пострадала русская культура и русское градостроительство, и русское вообще всё, от татаро-монгольского ига. Когда лежало всё это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель», — сказала Симоньян.