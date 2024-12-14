В Турции объявили о готовности сбивать израильские самолеты в Сирии

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Турция готова применить свои системы ПВО и истребители для уничтожения израильских самолётов в случае ударов со стороны Израиля в поддержку курдских подразделений. Об этом сообщает издание Yeni Şafak в своём Telegram-канале.
По информации источника издания, Анкара получила данные о том, что курдские формирования обратились к Израилю за военной поддержкой против протурецких группировок. Турция предупредила Тель-Авив о серьёзных последствиях подобных действий, подчеркнув готовность к жёстким мерам.
Отмечается, что ранее Израиль не наносил ударов по протурецким силам, однако обострение ситуации может привести к прямой конфронтации между странами.
12 декабря сообщалось, что ООН направила дополнительные силы в Сирию.
В ночь с 13 на 14 декабря стало известно, что США готовят полные санкции против NIS.
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Отмечается, что ранее Израиль не наносил ударов по протурецким силам, однако обострение ситуации может привести к прямой конфронтации между странами.
12 декабря сообщалось, что ООН направила дополнительные силы в Сирию.
В ночь с 13 на 14 декабря стало известно, что США готовят полные санкции против NIS.
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Мария Моисеева