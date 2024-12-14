ЦАХАЛ ударила по базам сирийских военных в Латакии и Тартусе

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Самолеты ВВС Израиля ударили по базам сирийских военнослужащих в Тартусе и Латакии, передает ливанский Al Mayadeen.
«Сирийские авиабазы в Латакии и Тартусе подверглись израильским авиаударам», — гласит сообщение.
Накануне в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела в сирийских провинциях бомбардировки военных объектов, а также научно-исследовательских центров и баз ВВС Сирии. Как отметили военнослужащие ЦАХАЛ, они нанесли 250 ударов.
По словам представителя израильской армии Авихай Адраи, Израиль решил ликвидировать сирийский военный потенциал, чтобы последний не попал в руки радикалов.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
Перед этим стало известно, какой приказ перед побегом в Россию отдал бывший сирийский президент Башар Асад.
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Никита Кротов