Правительство опровергло данные о возможном уходе Белоусова в Счётную палату

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В правительстве России опровергли информацию о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счётную палату.
Ранее в этот день появилась информация о том, что Андрей Белоусов может не войти в состав нового кабинета министров. В этом случае он может быть назначен на пост главы Счётной палаты.
Отметим, что это место в настоящее время пустует после ухода бывшего главы Андрея Кудрина на работу в компанию «Яндекс».
Однако в правительстве сообщили, что данная информация нп соответствует действительности.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава кабмина так, как он считает лучше.
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Отметим, что это место в настоящее время пустует после ухода бывшего главы Андрея Кудрина на работу в компанию «Яндекс».
Однако в правительстве сообщили, что данная информация нп соответствует действительности.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава кабмина так, как он считает лучше.
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Анастасия Чинкова