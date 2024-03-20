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Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

ФАС заявила об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний
20 марта 2024, 21:23
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний на фоне поступления большого числа жалоб на действия «цифровых гигантов».
В ФАС подчеркнули, что принятые меры позволят эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих сервисов и платформ.

В антимонопольной службе напомнили, что мораторий был введён в 2022 году. Его отмена позволит рассматривать жалобы на нарушения со стороны доминирующих компаний, которые поступают также от малых и средних предприятий.


Кроме того, ФАС сможет рассматривать жалобы, поступающие от потребителей.

Решение правительства вступит в силу 28 марта текущего года.

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Испания отправит на Украину 20 танков Leopard 2А4
Infodefensa: Испания отправит на Украину 20 танков Leopard 2А4
20 марта 2024, 21:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Испания отправит на Украину 20 танков Leopard 2А4. Об этом сообщается на испанском портале Infodefensa.
«Как и остальные материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира, Севилья», — говорится в статье.

Однако некоторые испанские чиновники выражают опасения, что вооружение может попасть на чёрный рынок. При этом госсекретарь по торговле Сиани Мендес ответила, что испанские поставки станут для Украины важнейшим вооружением «в борьбе с Россией». Она выразила уверенность, что Украина использует их для сохранения своей безопасности.

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#поставки
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Эстония выступила за полный запрет импорта товаров из России в Евросоюз
МИД Эстонии призвал ЕС полностью запретить импорт товаров из России
20 марта 2024, 21:01

Фото: iStock/diegograndi

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна выступает за полный запрет импорта товаров из России в Евросоюз.
В ходе выступления в парламенте он подчеркнул, что Эстония неоднократно предлагала ввести такие меры, поэтому сейчас при подготовке 14-го пакета санкций против России выступает за полный запрет импорта.

Вместе с тем Цахкна добавил, что накануне был в Брюсселе, где не увидел консенсусного решения по данному вопросу.

Если же Эстония в одиночку введёт запрет на импорт, то это не даст никакого эффекта, поскольку товары из России будут попадать в Евросоюз через соседние государства, подчеркнул министр.

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#эстония
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#евросоюз
#импорт
#товары
#санкции
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Агрессивные высказывания Латвии о России могут привести к ядерной эскалации — СМИ
RS: призыв Латвии уничтожить Россию спровоцирует ядерную эскалацию
20 марта 2024, 20:20

Фото: iStock/Ruma Aktar

Агрессивная риторика лидеров стран Прибалтики в адрес России недальновидна, так как в случае конфликта США не придут на помощь, передает Responsible Statecraft.
«Европейские политики должны учитывать, как их риторику воспринимают в Вашингтоне, где уже появляются первые признаки отказа США от своей глобальной роли вездесущего и гиперактивного мирового жандарма. Это прежде всего относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь, если они подвергнутся нападению», —говорится в статье.

Автор напомнил, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о пересечении красных линий. Таким образом, издание ставит под сомнение способность Ринкевичса адекватно оценивать свои действия и предупреждает, что призывы разрушить Россию только усилят ядерную напряжённость, а это в планы США не входит, гласит статья.

Также издание пишет, что Франция является самодостаточной страной в военном плане и отдалена от России и в целом может позволить себе подобные высказывания. А вот Прибалтийским государствам, зависящим от Запада, стоит думать, прежде чем говорить, отмечает RS.

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#президент
#безопасность
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Джеффри Сакс: россияне избрали Владимира Путина, так как хотят сильного лидера
20 марта 2024, 20:03

Фото: сайт Кремля

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в интервью журналисту Моргану Пирсу, что российский народ избрал Владимира Путина на должность президента страны, поскольку он сильный лидер.
Сакс отметил, что Владимир Путин всегда побеждает, если принимает в чем-то участие. По его мнению, россияне хотят сильного руководителя для своей страны, каким и является Путин.

Сакс подчеркнул, что глава российского государства всегда говорит то, что думает, поэтому Вашингтону придется искать способы взаимодействия с политиком. Экономист добавил, что Путин «очень умен и крут».

Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28 процентов голосов по итогам обработки 100% протоколов.

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Конгрессмен пришёл в маске Путина на слушание по импичменту Байдена
Конгрессмен Московиц надел маску Путина на слушание по импичменту Путина
20 марта 2024, 19:57

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Член палаты представителей демократ Джаред Московиц надел маску президента России Владимира Путина на слушания в конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена. Об этом сообщают американские СМИ.
Отмечается, что сын президента Хантер Байден не явился на слушания, но уже успел оправдаться, заявив, что никогда не вовлекал отца в свои бизнес-операции. Также он упомянул о российской дезинформационной кампании, которая якобы развёрнута против президента США.

Журналист издания Punchbowlnews Макс Кохен написал в своих соцсетях, что Московиц надел маску Путина специально, чтобы акцентировать внимание на попытке республиканцев внести элемент российской дезинформации в слушания.

Издание The Hill, комментируя действия Московица, подчеркнуло, что так конгрессмен «поблагодарил» коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования против Байдена.

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Киев откажется от списка «спонсоров войны» из-за обращения стран-партнеров
20 марта 2024, 19:42

Фото: iStock/Svet Ivan

Кабинет министров Украины после обращений от стран-партнеров решил отказаться от ведения списка «спонсоров войны» и убрать его из публичного доступа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Данное решение озвучено после расширенного заседания, где приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), генпрокуратуры и министерств. Кроме того, на совещании присутствовали послы Италии, Японии, Австрии, Франции и прочих европейских держав.

Представитель МИД сообщил о многочисленных заявлениях с жалобами от стран-партнеров Украины, в которых приводился вопрос юридического обоснования подобной риторики и существования списка «спонсоров войны». В нем значится порядка 50 компаний, которые имеют отношение как к странам Европы, так и к странам Азии. К примеру, в перечень внесена американская Procter & Gamble, французская сеть Leroy Merlin, швейцарская Nestle и китайская автомобильная компания Geely.

Глава НАПК Виктор Павлущик признал необходимым изменить процедуру ведения списка.

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#парламент
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Президентом Индонезии стал министр обороны страны Субианто
20 марта 2024, 19:31

Фото: iStock/Galih Andhika Putra

Новым президентом Индонезии стал министр обороны страны Прабово Субианто. Об этом следуют данные ЦИК государства.
Выборы президента Индонезии прошли 14 февраля. Жители могли выбрать между тремя кандидатами, которые шли в парах в соответствующими кандидатами в вице-президенты.

Прабово Субианто, который в третий раз баллотировался в президенты, одержал победу с 58,6% голосов. Его соперники Ганжар Праново и Анис Басведан получили 24,9% голосов и 16,5% соответственно.

Уточняется, что избранный глава государства одержал победу в 36 из 28 провинций Индонезии. В оставшихся двух провинциях больше всего голосов набрал Анис Басведан.

Инаугурация Прабово Субианто пройдёт 20 октября. Его соперники не признали итогов выборов и планирую оспорить их в конституционном суде Индонезии. Также предварительно сообщается, что они намерены обратиться в парламент с требованием начать расследование из-за массового мошенничества на выборах.

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#индонезия
#президент
#голосование
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МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну в течение 72 часов
20 марта 2024, 19:13

Фото: iStock/alexis84

Объявленный персоной нон грата российский дипломат должен покинуть территорию Молдавии в течение 72 часов. Об этом сообщил госсекретарь МИД республики Михаил Мыцу.
По словам госсекретаря, повод для объявления дипломата нежелательным лицом заключался в «деятельности, которой он занимался на территории Молдавии». Мыцу отметил, что Молдавия ожидает зеркальных мер от Москвы.

Напомним, ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила о том, что страна вышлет одного из сотрудников посольства России из-за проведения выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. В текущем году Молдавия запретила проведение выборов где-либо за пределами российского посольства.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.

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#политика
#дипломат
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США обвинили российскую ГК «Структура» в создании фейковых сайтов СМИ
20 марта 2024, 19:06

Власти США обвинили два российских юридических лица — Группу компаний «Структура» и Агентство социального проектирования — в создании сети фейковых сайтов, якобы выдававших себя за интернет-страницы реальных СМИ. Об этом говорится в пресс-релизе госдепартамента.
Сообщается, что обе организации были включены в санкционные списки минфина США. Под санкции также попали основатель компании АСП Илья Гамбашидзе и владелец «Структуры» Николай Тупикин.

По данным источника, данные компании создали сеть, которая состоит из более чем 60 вебсайтов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает уже в июле этого года начать выплаты Украине за счет средств, полученных в качестве непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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