Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Фото: iStock/gorodenkoff
Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний на фоне поступления большого числа жалоб на действия «цифровых гигантов».
В ФАС подчеркнули, что принятые меры позволят эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих сервисов и платформ.
В антимонопольной службе напомнили, что мораторий был введён в 2022 году. Его отмена позволит рассматривать жалобы на нарушения со стороны доминирующих компаний, которые поступают также от малых и средних предприятий.
Кроме того, ФАС сможет рассматривать жалобы, поступающие от потребителей.
Решение правительства вступит в силу 28 марта текущего года.
Читайте также:
ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты
В ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси
ФАС: участников СВО и членов их семей приоритетно подключат к газу
В антимонопольной службе напомнили, что мораторий был введён в 2022 году. Его отмена позволит рассматривать жалобы на нарушения со стороны доминирующих компаний, которые поступают также от малых и средних предприятий.
Решение правительства вступит в силу 28 марта текущего года.
Читайте также:
ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты
В ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси
ФАС: участников СВО и членов их семей приоритетно подключат к газу
Анастасия Чинкова