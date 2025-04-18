Правительство РФ хочет позволить лицам без гражданства служить в армии России

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Лица без гражданства могут получить право служить в российской армии. Правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, согласно которому они смогут заключать контракт на прохождение воинской службы в рядах Вооружённых сил РФ и воинских формированиях.
Соответствующие поправки, внесённые кабинетом министров, были опубликованы на официальном сайте нижней палаты российского парламента сегодня, 18 апреля. Правительственная инициатива вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также связанные с ним поправки в шесть других федеральных законов.
Согласно действующему законодательству, проходить службу в рядах ВС РФ имеют право, помимо россиян, граждане иностранных государств. Под лицами же без гражданства понимаются те, у кого нет российского паспорта и нет доказательства наличия у них гражданства другой страны.
В случае принятия поправок закон в новой редакции вступит в силу со дня его опубликования «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ». В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на воинскую службу по контракту.
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Согласно действующему законодательству, проходить службу в рядах ВС РФ имеют право, помимо россиян, граждане иностранных государств. Под лицами же без гражданства понимаются те, у кого нет российского паспорта и нет доказательства наличия у них гражданства другой страны.
В случае принятия поправок закон в новой редакции вступит в силу со дня его опубликования «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ». В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на воинскую службу по контракту.
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Александр Бойцов