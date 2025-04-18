Правительство РФ хочет позволить лицам без гражданства служить в армии России

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допустил создание экономического союза Евросоюза и Китая из-за торговой войны с США. Также он прокомментировал сообщение о том, что общие расходы ЕС за-за американских тарифов в период с 2025 по 2028 год могут достигнуть €1,1 трлн.