Призыв в армию в 2025 году: какие нововведения вступают в силу с 1 апреля

Фото: istockphoto / scaliger
Дважды в год в России стартуют призывные кампании — весной и осенью. В этот период мужчины получают повестки и должны явиться в военкомат. Однако с 1 апреля 2025 года призыв будет проходить по новым правилам. Соответствующие поправки Государственная дума приняла 19 марта в первом чтении. «Радио 1» расскажет, кого призовут, кто может получить отсрочку и какие нововведения вступят в силу.
Кого могут призвать на службу
С 1 января 2024 года в России действует закон, по которому на срочную военную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Однако есть категории граждан, которые не подлежат призыву:
- по состоянию здоровья — если выявлены заболевания, исключающие службу.
- уже проходящие военную службу — в России или другой стране (по международным договорам).
- прошедшие альтернативную гражданскую службу;
- осужденные и находящиеся под следствием;
- отбывающие наказание — в виде исправительных работ или ареста.
Некоторые категории граждан также имеют право на полное освобождение от военной службы. К ним относятся обладатели ученой степени, сыновья и родные братья военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также тех, кто получил тяжелые увечья или заболевания в период службы.
Весенний призыв 2025: сроки службы, изменения в законе, кого призовут в армию
Кому полагается отсрочка
Отсрочка — это временная мера, которую назначает призывная комиссия. Она действует, пока не исчезнут основания.
Отсрочка предоставляется:
- школьникам, студентам очной формы обучения и аспирантам;
- сотрудникам МВД, ФСИН и противопожарных служб (при наличии высшего образования);
- депутатам Госдумы и региональных органов власти;
- опекунам несовершеннолетних братьев и сестер;
- мужчинам, ухаживающим за близкими родственниками (если некому больше);
- отцам двух и более детей;
- отцам, воспитывающим детей-инвалидов до трех лет;
- мужчинам, чьи жены ожидают второго ребенка (от 26 недель беременности);
- сотрудникам аккредитованных IT-компаний;
- гражданам категории годности «Д».
Какие изменения вступят в силу в 2025 году
Решение призывной комиссии теперь действительно в течение года
Ранее медицинское заключение о годности к службе теряло актуальность, если призывник не успевал попасть в текущий призыв. Теперь решение комиссии будет действовать в течение года. Это значит, что если человека признали годным, но не успели отправить в армию, он автоматически попадет в следующий призыв без повторного прохождения медкомиссии.
Фото: istockphoto / SeventyFour
Исключение составят случаи, если у призывника изменится состояние здоровья или появятся основания для отсрочки, например, поступление на очное обучение.
Расширен список профессий для альтернативной гражданской службы
В 2025 году перечень профессий для альтернативной службы увеличится с 238 до 266 специальностей. В него добавлены новые рабочие профессии, такие как машинист по стирке и уборке спецодежды, почтальон, оператор видеозаписи, промысловый охотник, садовод, рыбовод, сборщик обуви, стропальщик, швея и другие. Это позволит направлять призывников на предприятия, испытывающие кадровый дефицит, в том числе оборонного сектора.
Чтобы претендовать на альтернативную службу, необходимо заранее подать заявление в военкомат — минимум за шесть месяцев до начала призыва.
Реестр воинского учета заработает с 1 ноября: что это такое, система штрафов и как изменится жизнь призывников
Создание единых призывных пунктов в регионах
Еще одним нововведением станет возможность создания единых призывных пунктов в субъектах РФ. Такой подход уже опробовали в Москве в 2024 году. Теперь регионы смогут централизовать процесс призыва, что сократит число должностных лиц, задействованных в кампании, а также снизит нагрузку на врачей, которых привлекают для медкомиссий.
Электронный реестр призывников
С 2025 года начнет полноценно работать электронный реестр призывников. Этот цифровой ресурс будет содержать актуальную информацию обо всех гражданах, подлежащих призыву. В реестре отразят данные о годности к службе, отсрочках и других аспектах военного учета.
Электронный реестр упростит взаимодействие с военкоматами. Теперь первичную регистрацию можно будет пройти онлайн, а сами сотрудники военкоматов получат доступ к актуальной информации в режиме реального времени.
Когда вступят в силу новые правила
Новые правила распространятся на решения комиссий с 1 октября 2024 года Все решения призывных комиссий, принятые с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, будут действовать по новым правилам.
Читайте также:
Володин назвал законы, которые начнут действовать в марте
В Московской области открылся весенний сезон охоты на птицу
В России могут запретить рекламировать эзотерические и духовные услуги
Дайана Хусинова