«Лживая, лицемерная и всем неприятная»: Выяснилось, почему жену Петросяна не приняли в светских кругах

20 июня 2025, 03:30

Дворцов назвал жену Петросяна Брухунову лживой женщиной с нерукопожатной репутацией

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, не может найти себе места в светских кругах из-за своей скандальной репутации. Так считает продюсер Сергей Дворцов, не скрывая свой негатив в адрес супруги 79-летнего комика. С его точки зрения, Татьяна — лживая и лицемерная женщина, пишет сайт «Страсти».





Дворцов заявил, что в шоу-бизнесе Брухунову не уважают. Он обвиняет модницу в изоляции Петросяна от его привычного окружения и полном контроле над вниманием артиста. Такое мнение с продюсером разделяют многие знаменитости.





«Репутация у нее совсем нерукопожатная. Это человек, который отделил Евгения Вагановича от всех, забрала все внимание на себя. Она очень скандальная, лживая, лицемерная, негативного о ней мнения в бомонде. Я могу сказать, что этот человек максимально никому неприятен», — уверенно объявил Дворцов.

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)



«Получила какое-то колоссальное количество сообщений, почему-то вы мне сочувствуете. Я так поняла, что опять кто-то по мне проехался. (...) Ребятушки, честно говоря, это меня никак не беспокоит», — говорила недавно Брухунова в личном блоге.