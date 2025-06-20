«Лживая, лицемерная и всем неприятная»: Выяснилось, почему жену Петросяна не приняли в светских кругах
Дворцов назвал жену Петросяна Брухунову лживой женщиной с нерукопожатной репутацией
Жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, не может найти себе места в светских кругах из-за своей скандальной репутации. Так считает продюсер Сергей Дворцов, не скрывая свой негатив в адрес супруги 79-летнего комика. С его точки зрения, Татьяна — лживая и лицемерная женщина, пишет сайт «Страсти».
Дворцов заявил, что в шоу-бизнесе Брухунову не уважают. Он обвиняет модницу в изоляции Петросяна от его привычного окружения и полном контроле над вниманием артиста. Такое мнение с продюсером разделяют многие знаменитости.
«Репутация у нее совсем нерукопожатная. Это человек, который отделил Евгения Вагановича от всех, забрала все внимание на себя. Она очень скандальная, лживая, лицемерная, негативного о ней мнения в бомонде. Я могу сказать, что этот человек максимально никому неприятен», — уверенно объявил Дворцов.Он верит, что Брухунова преследует корыстные цели, распоряжаясь финансами Петросяна по своему усмотрению. Это, в свою очередь, «мешает» артисту уйти на пенсию, ведь тот наверняка стремится сохранить текущий доход ради любимой.
При этом жена Петросяна вряд ли волнуется о возмущении, которое выражают многие звезды. Она не раз отмечала, что новости о себе читает редко и любые скандалы и недовольства обходит стороной, если только не желает посмеяться над «хейтерами».
«Получила какое-то колоссальное количество сообщений, почему-то вы мне сочувствуете. Я так поняла, что опять кто-то по мне проехался. (...) Ребятушки, честно говоря, это меня никак не беспокоит», — говорила недавно Брухунова в личном блоге.*Деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ