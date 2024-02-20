ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в Донецке, один человек погиб

Фото: iStock/Roman Novitskii
Украинские войска ударили по больнице в Донецке, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Республиканскому травматологическому центру в Донецке. В настоящий момент известно об одном погибшем, ещё по меньшей мере четыре человека получили ранения.
Отмечается, что украинские войска вели обстрел мирного города при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.
Напомним, 17 февраля российская армия освободила город Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Сообщалось, что Киев вёл обстрелы Донецка и других мирных городов региона в основном из Авдеевки.
Читайте также:
Губернатор Шапша раскрыл детали работы беспилотника над Калужской областью
Генерал Кривонос: Бойцы ВСУ попали в плен в Авдеевке из-за плохой эвакуации
ВСУ за сутки потеряли на купянском направлении более 115 бойцов и танк Leopard
Отмечается, что украинские войска вели обстрел мирного города при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.
Читайте также:
Губернатор Шапша раскрыл детали работы беспилотника над Калужской областью
Генерал Кривонос: Бойцы ВСУ попали в плен в Авдеевке из-за плохой эвакуации
ВСУ за сутки потеряли на купянском направлении более 115 бойцов и танк Leopard
Евгения Парфентьева