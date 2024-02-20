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ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в Донецке, один человек погиб

20 февраля 2024, 11:38
Фото: iStock/Roman Novitskii

Фото: iStock/Roman Novitskii

Украинские войска ударили по больнице в Донецке, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Республиканскому травматологическому центру в Донецке. В настоящий момент известно об одном погибшем, ещё по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Отмечается, что украинские войска вели обстрел мирного города при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.


Напомним, 17 февраля российская армия освободила город Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Сообщалось, что Киев вёл обстрелы Донецка и других мирных городов региона в основном из Авдеевки.

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#днр
#всу
#обстрел
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Мирошник: В Авдеевке, предварительно, находились тайные тюрьмы и пыточные
20 февраля 2024, 12:13

Фото: iStock/chaiyapruek2520

В Авдеевке могли находиться тайные тюрьмы и пыточные, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью для «РИА Новости».
«Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки», — рассказал Мирошник.

Он также уточнил, что информация о тайных захоронениях и пыточных камерах будет расследована.

Напомним, силами российской армии Авдеевка была освобождена в ночь на 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отходе украинских войск в этот же день, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки за сутки до выхода приказа Сырского.

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#сво
#украина
#вс рф
#всу
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Болгария задержала поставку сотни бронетранспортеров для Киева
20 февраля 2024, 11:56

Фото: IStock/rarrarorro

Болгария задержала поставку сотни бронетранспортеров, которые планировали направить в Киевю. Об этом сообщил портал Euractiv.
Как рассказал депутат Народного собрания Болгарии Ивайло Мирчев, отправка невозможна в данный момент из-за высоких транспортных расходов. Парламентарий заявил, что власти страны уже обратилась к НАТО с просьбой помочь решить проблему.
«Мы проголосовали за решение по поставке БТР почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе», – объяснил он.
Депутат добавил, что отправка военной помощи задерживается из-за того, что Болгария уточняла, сможет ли НАТО оплатить транспортировку. Мирчев отметил сложность перевозки из-за задействования большого количества составов.

Ранее в Соединённых Штатах Америки предложили исключать из Альянса тех, кому не хватает средств на оборону. Тогда сенатор Линдси Грэм заявил, что расходы на оборону в размере двух процентов от ВВП — это необходимость для каждого участника НАТО. Но сейчас это требование не выполняют 19 стран-членов альянса.

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#перевозки
#болгария
#нато
#украина
#вооружение
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Разработку FPV-дронов в России начали ещё до начала СВО
Кузякин: Шойгу поручил приступить к разработке FPV-дронов ещё до начала СВО
20 февраля 2024, 11:04

Фото: iStock/valio84sl

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к разработке FPV-дронов ещё до начала спецоперации, об этом сообщил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в интервью для «ТАСС».
Кузякин рассказал, что соответствующее поручение от главы оборонного ведомства ещё летом 2021 года.

«Очевидно, что наше руководство как раз имело понимание о будущей значимости БПЛА новой волны, базирующихся на доступной элементной базе и открытом программном обеспечении», — отметил Кузякин.

По его словам, специалисты приступили к работе в этом направлении сразу после поручения Шойгу. В ЦКБР принялись обучать пилотом беспилотников, разрабатывать новые технологии, что стало большой неожиданной для врага на полях специальной военной операции.

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#сергей шойгу
#минобороны рф
#беспилотник
#сво
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Илон Маск заявил, что позиции Украины слабеют с каждым днём
20 февраля 2024, 09:55

Фото: IStock/Виталий Тимкив

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что позиции Вооружённых сил Украины с каждым днём становятся слабее. Так он отреагировал на пост в соцсети X* о том, что пора прекратить огонь и начать мирные переговоры между Киевом и Москвой.
По мнению Илона Маска, мирный договор между странами нужно было заключить ещё в прошлом году. Тогда, по его мнению, можно было сохранить тысячи жизней, которые были отданы «ни за что».
«Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено ещё год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днём становятся всё слабее", - отреагировал Маск.
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#рф
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Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке
Генерал Кривонос: Бойцы ВСУ попали в плен в Авдеевке из-за плохой эвакуации
20 февраля 2024, 09:19

Фото: istock / Mariia Kokorina

Солдаты Вооруженных сил Украины оказывались в российском плену в Авдеевке по причине безуспешной эвакуации раненых с поля боя. Это произошло из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет ТАСС.

По мнению Кривоноса, время в Авдеевке было потеряно.

«То, что бросили людей, которые попали в плен — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене», — заявил отставной генерал.
Он также отметил, что командование должно заранее думать о том, как эвакуировать военнослужащих. Кривонос счел эту проблему системной в украинских войсках.

Ранее китайское издание Asia Times писало, что потеря Авдеевки может стать для Владимира Зеленского началом конца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солдаты
#всу
#плен
#военные
#украина
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Губернатор Шапша раскрыл детали работы беспилотника над Калужской областью
Губернатор Шапша: над Калужской областью сбили беспилотник
20 февраля 2024, 09:11

Фото: Istock/rancho_runner

Утром 20 февраля над Калужской областью был сбит беспилотник. Об этом в своём телеграмм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, беспилотное летательное средство было самолётного типа. Его заметили и сбили в Сухиничском районе. Для этого были задействованы российский силы противовоздушной обороны.
«По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал Шапша в своём канале.
Напомним, накануне стало известно о сбитом беспилотнике в Брянской области. Как рассказали в российском министерстве обороны, дрон перехватили ПВО этим же утром.

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В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

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#дрон
#сво
#всу
#пво
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В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
20 февраля 2024, 08:51

Фото: istock / Harry Wedzinga

Утром 20 февраля воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины и Киеве. Об этом информирует министерство цифровой трансформации республики.

Сирены включились в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. В ночь на 20 февраля в Днепре и подконтрольном Киеву Запорожье, а также в Харьковской области звучали взрывы.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что костромские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ночь
#взрывы
#запорожье
#украина
#воздушная тревога
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Минобороны: костромские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
20 февраля 2024, 07:24

Фото: istock / zabelin

Штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск на Артемовском направлении. Об этом информирует Министерство обороны, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве заявили, что во время воздушной разведки позиций Вооруженных сил Украины десантники нашли положение основных огневых точек и укрытий противника со скоплением пехоты. Артиллерия ВДВ поразила основные огневые средства боевиков, затем десантники приблизились к позициям противника на боевых машинах десанта БМД-2. Уточняется, что огневые точки ВСУ уничтожались с помощью FPV-дронов и квадрокоптеров.

Ранее стало известно, что украинские войска за сутки потеряли на Купянском направлении более 115 бойцов и танк Leopard. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#вдв
#всу
#военные
#вс рф
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Министр Фёдоров: Отключение терминалов Starlink станет настоящей катастрофой для ВСУ
20 февраля 2024, 07:06

Фото: iStock/AdrianHancu

Терминалы спутниковой связи Starlink играют ключевую роль в обеспечении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой, хотя украинская армия пользуется и другими системами связи. Об этом в интервью украинскому изданию «Общественное. Новости» сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Что касается базовой нашей инфраструктуры по всей линии фронта со Starlink, то, конечно, они [терминалы] остаются ключевыми игроками», — сказал министр.

В то же время Федоров отметил, что для выполнения определенных боевых задач, например на море, Украина применяет другие системы связи, в том числе специальную военную спутниковую связь и системы от других компаний.

Вице-премьер также сообщил, что если работа Starlink над территориями российских регионов, которые Украина считает своими, будет отключена, то для Киева это будет настоящей катастрофой, поскольку в этом случае ВСУ не смогут применять «определенные технологии», связанные с беспилотниками.

Ранее российские специалисты в области радиоэлектронной борьбы смогли парализовать работу терминалов Starlink в районе Авдеевки. По их словам, в районе Авдеевки отсутствовал сигнал в радиусе 12 километров. При этом, потерю связи подтверждали и сами украинцы, публикуя скриншоты со своих устройств. Отмечается, что качество сигнала в этом районе становилось всё хуже и хуже на протяжении последних двух месяцев, а теперь связь пропала окончательно. В результате приходилось передавать сообщения едва ли не пешими курьерами.

Эксперты указывают, что российские военные не нарушат никаких правил ведения войны, если будут уничтожать спутники Starlink, которые ВСУ используют для наведения и атак дронов. Это не означает, что спутники станут постоянной целью для Вооруженных сил РФ, но они потенциально могут быть таковыми.

Как пишет издание британское издание The Telegraph со ссылкой на экспертов, коммерческие космические спутники не подпадают под действие Женевской конвенции. Поэтому они могут стать законной целью для одной из сторон, если другая сторона, в данном случае Украина, использует подобные устройства в военных целях.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. В какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения.


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