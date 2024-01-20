The Times: британская армия через 10 лет может сократиться на треть

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Издание The Times сообщает, что к 2026 году в вооруженных силах королевства служить будут 68 тысяч человек.
Численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет, возможно, сократиться почти на треть.
В том случае, если сохранятся нынешние темпы сокращения численности армии, к 2026 году служить будут не 76 тысяч человек, а 68 тысяч. Это меньше личного состава Сил спецназначения ВС США. Ещё спустя 10 лет в британской армии останется только 52 тысячи человек.
Союзники обратили внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, в случае необходимости, и на изношенность военной техники.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в данный момент не ведутся обсуждения об отправке в страну иностранных военных. Об этом он сообщил в интервью газете Bild. Он отметил, что Украина согласна на любую помощь, однако отправка военных из других стран пока не рассматривается.
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В том случае, если сохранятся нынешние темпы сокращения численности армии, к 2026 году служить будут не 76 тысяч человек, а 68 тысяч. Это меньше личного состава Сил спецназначения ВС США. Ещё спустя 10 лет в британской армии останется только 52 тысячи человек.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в данный момент не ведутся обсуждения об отправке в страну иностранных военных. Об этом он сообщил в интервью газете Bild. Он отметил, что Украина согласна на любую помощь, однако отправка военных из других стран пока не рассматривается.
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Мария Фирсова