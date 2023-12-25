Правительство РФ продлило запрет на въезд в Россию грузовиков из Европы

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Кабинет министров РФ продлил запрет на въезд на территорию России грузовиков из ряда стран Европы. Среди них государства, входящие в Евросоюз, Великобритания, Норвегия и Украина.
Как и прежде, исключение будет сделано для ввоза почтовых отправлений, дипломатической корреспонденции и гуманитарной помощи. Ограничения также не будут распространяться на проезд грузовых транспортных средств, которые предназначены для технической поддержки либо перевозки спортивных машин к местам проведения соревнований.
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