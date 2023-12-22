Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза

Фото: iStock/Mihrzn
Берн присоединился к 12-му пакету антироссийских санкций Европейского союза, об этом сообщается на официальном сайте правительства Швейцарии.
«В число новых физических лиц, попавших под санкции, в частности, входят военнослужащие белорусских вооруженных сил, руководители военно-промышленных компаний и члены Центральной избирательной комиссии России. Недавно попавшие под санкции компании и организации в основном принадлежат российским оборонным предприятиям», — сообщается на сайте швейцарского правительства.
Отмечается, что в настоящий момент Берн ввёл ограничения против 61 физического и 86 юридических лиц, связанных с Российской Федерации. При этом, уточняется, что Швейцария планирует присоединиться и ко всем остальным ограничениям, указанным в 12-м пакете антироссийских санкций.
Читайте также:
Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики
МИД РФ расширил список представителей ЕС, которым запрещёно въезжать в Россию
МИД Армении сообщил об отказе от присоединения к санкциям ЕС против РФ
Евгения Парфентьева