Украина ввела новые санкции в отношении лиц и компаний из России

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций. Соответствующие документы приводятся на сайте главы государства.
Отмечается, что в новый санкционный список попали 134 юридических лица и 51 человек.
Под ограничения попали многие компании, ныне находящиеся на территории России в составе новых регионов. В основном представлены интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения. Так, санкции наложены на «Крымтелеком».
Вместе с тем, ограничения коснулись ряда ферм и сельскохозяйственных предприятий на территории Запорожской области, торгового дома «Фаворит групп», нескольких фирм из ДНР, исследовательского центра «Спектр».
Также под санкции попали компании из Австрии, Белоруссии и Латвии.
В результате введения ограничений, будут заморожены активы компаний, запрещён их вывод с территории Украины, аннулированы лицензии. Они вводятся на срок от трёх до десяти лет.
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Под ограничения попали многие компании, ныне находящиеся на территории России в составе новых регионов. В основном представлены интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения. Так, санкции наложены на «Крымтелеком».
Также под санкции попали компании из Австрии, Белоруссии и Латвии.
В результате введения ограничений, будут заморожены активы компаний, запрещён их вывод с территории Украины, аннулированы лицензии. Они вводятся на срок от трёх до десяти лет.
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Анастасия Чинкова