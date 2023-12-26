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Правительство РФ продлило запрет на вывоз за границу патронов и гильз

26 декабря 2023, 09:40
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Кабинет министров РФ продлил запрет на вывоз за пределы страны патронов и гильз до конца 2025 года. Подписано соответствующее постановление.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства РФ, указано, что продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов нарезного огнестрельного оружия определённых калибров. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Допускается вывоз за границу патронов и гильз, предназначенных для работы армии России, других войск и воинских формирований и для служебного пользования. Контроль за исполнением постановления правительства РФ возложен на министерство внутренних дел и пограничную службу.


Ограничение на вывоз патронов и гильз из РФ было введено в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Данное решение было принято для обеспечения защиты интересов государства.

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Один человек погиб, еще двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию
Аксенов: один человек погиб, еще двое ранены после атаки ВСУ на порт в Феодосии
26 декабря 2023, 09:47

Фото: iStock/maxim4e4ek

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при атаке ВСУ на порт в Феодосии погиб один человек, еще двое получили ранения.
«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, шесть жильцов поврежденных домов эвакуированы в пункты временного размещения. Остальные смогли остаться у родственников.

Аксенов подчеркнул, что транспорт в городе работает штатно.

Напомним, минувшей ночью Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

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#транспорт
#пожар
#человек
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Sohu: США создали преступную банду ради похищения российских активов
26 декабря 2023, 09:01

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Соединённые Штаты идут на самые сложные и отчаянные меры ради присвоения замороженных российских активов под видом «законной конфискации». С этой целью американцы пытаются сколотить настоящую преступную банду.
Как пишут аналитики портала Sohu, такой способ добычи денег является самым дорогостоящим и провальным. Эксперты и раньше указывали, что исключение Москвы из системы международных торговых расчётов и заморозка её зарубежных активов явились фатальным стратегическим просчётом Вашингтона. Этот шаг усилил мотивацию других стран к поиску альтернативных систем расчетов при ведении международной торговли, что спровоцировало глобальную дедолларизацию.

Попытка же США сколотить настоящую преступную банду для того, чтобы украсть российские активы, является абсолютно провальным способом добычи денег. Можно сказать, что американцы совершили один из самых роковых стратегических просчётов, подставив лицо под сильную пощёчину от всего мира.

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#сша
#эксперты
#активы
#деньги
#россия
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США нанесли удары по трём объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке
26 декабря 2023, 08:20

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Американские военные нанесли ракетные удары по трём объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» на территории Ирака. Это стало ответной мерой на нападения на военные объекты США в Ираке и Сирии, в том числе на атаку авиабазы в Эрбиле в Иракском Курдистане.
По сообщению Пентагона, в результате атаки авиабазы с помощью заминированного беспилотника, ранения получили три американских военнослужащих. Один из них находится в критическом состоянии. По приказу президента США Джо Байдена Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) приняло решение о нанесении пропорциональных авиаударов по объектам «Катаиб Хезболлах» и связанных с ней группировок.

На сайте Пентагона сообщается о поражении нескольких объектов «Катаиб Хезболлах». Вероятно, было уничтожено некоторое количество боевиков группировки. В заявлении указано, что признаков того, что пострадали гражданские лица, нет.

«Катаиб Хезболлах» является одной из наиболее активных и влиятельных шиитских милитантских групп в Ираке. Она активно противодействует присутствию американцев в регионе и несёт ответственность за многочисленные нападения на американские базы и объекты.

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#сша
#атака
#ирак
#армия
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Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену
ФСБ: жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену
26 декабря 2023, 06:35

Фото: istock / Michał Chodyra

Пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщает о вынесении обвинительного приговора жителю Сахалина, рожденному в 1980 году, за приготовление к диверсии и государственную измену, передает РИА Новости.
По данным пресс-службы, областной суд признал его виновным по статьям Уголовного кодекса РФ и вынес приговор в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что мужчина, действуя под руководством спецслужб Украины, готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса острова.

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#суд
#приговор
#мужчина
#компенсации
#рф
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Отстранившим Трампа от праймериз судьям поступили угрозы
Axios: ФБР расследует угрозы судьям, отстранивших Трампа от праймериз
26 декабря 2023, 06:29

Фото: сайт Кремля

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку после получения угроз в адрес судей Верховного суда Колорадо, которые отклонили просьбу экс-президента США Дональда Трампа участвовать в праймериз Республиканской партии на территории этого штата.
По данным Axios, ФБР сотрудничает с полицией Денвера для расследования этого инцидента.

Издание отмечает, что правоохранительные органы усилили патрулирование районов, где проживают судьи, для обеспечения их безопасности.

Решение Верховного суда Колорадо заключалось в отказе Трампу в участии в местных праймериз Республиканской партии с целью выдвижения его кандидатом на пост президента в 2024 году.

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#сша
#пост
#байден
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В России введут обязательный минимум отечественной электроники в магазинах
«Коммерсант»: магазины обяжут иметь обязательный минимум российской электроники
26 декабря 2023, 04:30

Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu

Правительство выразило желание внедрить обязательные стандарты по предоставлению российской электроники в продаже как в физических, так и в интернет-магазинах. Эта информация была опубликована в газете «Коммерсант».
По планам Минпромторга, крупные сети электронных магазинов обязаны будут выделять специальные разделы для российских товаров.

Отмечается, что крупные онлайн-площадки уже начали заключать договоренности с отечественными производителями электроники для предоставления их продукции на своих платформах.

Ранее «Коммерсант» подчеркивал, что даже после введения санкций российские производители предпочитали приобретать оборудование и комплектующие за границей.

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#оборудование
#онлайн
#производители
#площадки
#рф
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Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию
Правительство обязало регионы с 2024 года пересмотреть тарифы на электроэнергию
26 декабря 2023, 03:54

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Правительство России утвердило новые меры, которые направлены на перевод населения регионов на изменяемые тарифы на электроэнергию, зависящие от уровня потребления. Постановление кабмина было опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.
Согласно новым правилам, с 2024 года региональные власти должны будут перевести своих жителей на эти тарифы, если планируют увеличить оплату для бизнеса с целью снижения тарифов для домашних пользователей. В качестве альтернативы регионам предлагается возможность субсидировать тарифы для населения из своих собственных бюджетов.

Согласно оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС), это постановление заставит практически все регионы страны перейти на новые тарифы в 2024 году, поскольку большинство регионов нарушают установленные лимиты субсидий при установлении тарифов.

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Экс-советник Кучмы Соскин: Украинцы не хотят воевать за Зеленского
26 декабря 2023, 03:48

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Киев объявит мобилизацию, украинцы не пойдут на фронт. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.
Соскин уверен, что украинцы больше не хотят воевать за президента Владимира Зеленского.

«Власть, это Зеленский, слуги народа — вся эта верхушка, нацелена на то, чтобы продолжать боевые действия путём уничтожения сотен тысяч украинцев. Они решили набрать еще 500 тысяч пушечного мяса и бросить его на фронт», — высказался бывший советник Кучмы.

Он добавил, что боеприпасы и вооружение ВСУ, предоставленные западными партнёрами, подходят к концу. При этом новые пакеты помощи союзники Киева утверждать не торопятся, заключил Олег Соскин.

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#власть
#боеприпасы
#вооружение
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#всу
#зеленский
#украина
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Нетаньяху назвал условия мира в Газе
Нетаньяху назвал три условия для мира в секторе Газа
26 декабря 2023, 02:24

Фото: сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условием мира в секторе Газа «дерадикализацию» всего палестинского общества. Об этом он написал в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).
Другими условиями мира Нетаньяху назвал уничтожение ХАМАС и демилитаризацию сектора.

«Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев. Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано, чтобы люди начали поддерживать борьбу с терроризмом, а не его финансирование», — говорится в публикации.

Кроме того, израильский премьер назвал путём к демилитаризации Газы установление по периметру временной «зоны безопасности» и введение досмотров на границе с Египтом.

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#план
#израиль
#сектор газа
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