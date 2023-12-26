Правительство РФ продлило запрет на вывоз за границу патронов и гильз

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Кабинет министров РФ продлил запрет на вывоз за пределы страны патронов и гильз до конца 2025 года. Подписано соответствующее постановление.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства РФ, указано, что продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов нарезного огнестрельного оружия определённых калибров. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Допускается вывоз за границу патронов и гильз, предназначенных для работы армии России, других войск и воинских формирований и для служебного пользования. Контроль за исполнением постановления правительства РФ возложен на министерство внутренних дел и пограничную службу.
Ограничение на вывоз патронов и гильз из РФ было введено в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Данное решение было принято для обеспечения защиты интересов государства.
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Допускается вывоз за границу патронов и гильз, предназначенных для работы армии России, других войск и воинских формирований и для служебного пользования. Контроль за исполнением постановления правительства РФ возложен на министерство внутренних дел и пограничную службу.
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Александр Бойцов