На оказание финансовой и военной поддержки Украине крайте сильно влияют выборы. Президенту США Джо Байдену можно быть выгодна «маленькая победоносная война». Для этого может использовать тихоокеанский конфликт, конфликт на Ближнем Востоке или на Украине. Такое мнение озвучил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Лентой.ру».