Правительство РФ утвердило государственную программу развития новых регионов

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Российское правительство утвердило государственную программу восстановления и дальнейшего социально-экономического развития регионов, недавно присоединившихся к РФ. Соответствующее постановление уже подписано.
В правительстве уточнили, что достижение этих целей будет осуществляться как за счёт роста предпринимательской активности на местах, так и за счёт прямой государственной поддержки с помощью субсидий из федерального бюджета.
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Александр Бойцов