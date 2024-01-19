Правительство РФ введёт консульский учёт россиян, живущих за границей

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Правительство РФ утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики. Согласно одному из положений документа, планируется ввести обязательный консульский учёт граждан России, проживающих за рубежом.
Ответственность за выполнение мероприятий, связанных с реализацией государственной концепции миграционной политики, возложена на министерство иностранных дел РФ. Срок выполнения определён до 20 июня 2025 года, когда российское внешнеполитическое ведомство должно будет отчитаться о проделанной работе.
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Александр Бойцов