Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

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Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом его официальный представитель по печати Михай Константин сообщил по итогам заседания кабмина.
Отмечается, что одобренный правительством проект будет в срочном порядке направлен в парламент. После его принятия кабмин издаст постановление, позволяющее произвести поставку.
Ранее, 20 июня, Верховный совет обороны Румынии принял решение о передаче одного ЗРК Patriot Украине. Однако это будет осуществлено только при условии продолжения переговоров румынских властей с союзниками по НАТО о получении подобной или эквивалентной системы, которая позволит обеспечить безопасность национального воздушного пространства.
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Анастасия Чинкова