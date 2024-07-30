Правительство: запрет абортов в частных клиниках — угроза правам женщин

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Нижегородские депутаты предложили запретить проведение абортов в частных клиниках по всей стране, передает РБК. Правительство увидело в этом нарушение прав женщин и заявило о необходимости серьезной доработки законопроекта.
По мнению правительства, законопроект противоречит конституционным принципам, связан с рисками нарушения права на охрану здоровья и доступ к качественной медицинской помощи. В отзыве, представленном на предложение нижегородской гордумы, подчеркивается, что каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос материнства и получать услуги по прерыванию беременности только после информированного добровольного согласия, как это предусмотрено статьей 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан».
Также указывается, что в соответствии со статьей 10 того же закона, доступность и качество медицинской помощи должны обеспечиваться принципом приближенности к месту жительства, учебы или работы, а также возможности выбора медицинской организации и врача. Правительство напоминает о равенстве прав и обязанностей медицинских организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, включая предоставление бесплатного обслуживания по ОМС. Проект ограничивает права коммерческих медицинских учреждений и может привести к увеличению бюджетных расходов, что требует «существенной доработки».
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Елена Перлова