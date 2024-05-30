Правительство Словении приняло решение о признании независимости Палестины

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Правительство Словении в четверг, 30 мая, приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства. В Национальное собрание (парламент Словении - прим. ред.) направлено обращение с просьбой утвердить это решение.
Комментируя данное решение словенского правительства, премьер-министр страны Роберт Голоб указал, что весь мир должен двигаться по пути мирного решения любых конфликтов и противоречий, передаёт информационное агентство Associated Press. А единственный путь к миру, по словам главы кабинета министров, это сосуществование двух независимых государств — палестинского и израильского. Голуб также подчеркнул, что это решение ни в коем случае не направлено против Израиля.
Если Национальное собрание утвердит решение правительства, что, скорее всего, произойдёт, то Словения станет десятым государством, признавшим независимость Палестины. Ранее на этой неделе это сделали Испания, Ирландия и Норвегия. Такой шаг вызвал резкое неодобрение и критику со стороны Израиля.
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