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Правительство Словении приняло решение о признании независимости Палестины

30 мая 2024, 18:39
Фото: istockphoto/zefart

Фото: istockphoto/zefart

Правительство Словении в четверг, 30 мая, приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства. В Национальное собрание (парламент Словении - прим. ред.) направлено обращение с просьбой утвердить это решение.


Комментируя данное решение словенского правительства, премьер-министр страны Роберт Голоб указал, что весь мир должен двигаться по пути мирного решения любых конфликтов и противоречий, передаёт информационное агентство Associated Press. А единственный путь к миру, по словам главы кабинета министров, это сосуществование двух независимых государств — палестинского и израильского. Голуб также подчеркнул, что это решение ни в коем случае не направлено против Израиля.

Если Национальное собрание утвердит решение правительства, что, скорее всего, произойдёт, то Словения станет десятым государством, признавшим независимость Палестины. Ранее на этой неделе это сделали Испания, Ирландия и Норвегия. Такой шаг вызвал резкое неодобрение и критику со стороны Израиля.

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#правительство
Адвокат Полещук назвал опасность получения наследства
Адвокат Полещук заявил о возможности получения долгов по наследству
30 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew

Адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук заявил, что в наследство можно получить не только деньги и имущество, но и задолженности.
«По общему правилу, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Долги входят в состав наследственного имущества. День смерти человека является днём открытия наследства. Если наследников несколько, они отвечают по долгам солидарно», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что скандально известная блогер Елена Блиновская задолжала намного большие суммы, чем 140 млн рублей. Поэтому, считает эксперт, уплата 140 млн рублей не спасёт Блиновскую от уголовного дела.

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#юрист
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#законопроект
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Милонов призвал запретить женщинам появляться на публике без нижнего белья
30 мая 2024, 18:58

Фото: istockphoto/igorphoto

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести законодательный запрет находиться на публике женщинам без нижнего белья. Он рассказал, что планирует разработать правила нахождения на улице.
На такую инициативу парламентария натолкнуло недовольство вызывающим внешним видом некоторых граждан. По его мнению, нескромная одежда может оскорблять чувства других людей на улице. Его слова приводятся в телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Лето, жара, и опять это голопузое жлобье с вываливающимися телесами, нависающими над трусами и плавками, шлепающее во вьетнамках по нашим городам», — эмоционально и нелицеприятно высказался Милонов.

По его мнению, нахождение женщин в публичных местах без нижнего белья может не совпадать с нравственными и эстетическими предпочтениями общества. Именно поэтому в общественных местах следует одеваться прилично.

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#депутат
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Лепехин: «Зенит» доказал, что он лучший
30 мая 2024, 18:43

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепехин высказал мнение о том, что команда доказала свою силу и мощь, победив в РПЛ.
При этом он выразил надежду на то, что «Зенит» извлечёт уроки из всех своих допущенных ошибок.

«Зенит», победив в чемпионате, доказал, что остаётся лучшей командой страны. И в этом составе «Зенит» способен и должен брать титул в следующем сезоне. Даже необязательно усиливаться. Лишь бы команда не ослабла — тогда она останется фаворитом. Должны собраться и понять, что нельзя «отпускать вожжи». Чемпионство может улететь в течение одно-двух туров», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепехин.

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

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#спорт
#тренер
#рпл
#футбол
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Озвучены основные причины неадекватного поведения людей в соцсетях
Психолог Дугенцова заявила о потребности людей выплеснуть агрессию
30 мая 2024, 18:33

Фото: iStock/mokee81

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что неадекватное поведение некоторых людей в чатах и соцсетях может быть объяснено потребностью в выбросе агрессии.
«Если войти в диалог с агрессивным человеком, то у него задача одна – выплеснуть на вас или на группу людей агрессию. Это его задача. Тут можно только пожалеть человека и ни в коем случае не писать ему об этом – смысла в этом нет», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Она добавила, что в повседневной жизни такие «хейтеры» могут быть весьма спокойными и не выражать недовольств, компенсируя выброс агрессии в интернете.

А психолог Мария Макаренко рассказала, как работать со стрессом и тревожностью. По её словам, чтобы справиться с этими состояниями, нужно привести в порядок тело, мышление, а также научиться принимать решение и действовать.

«Если человек боится выступлений, потому что не умеет громко и четко говорить, то он может научиться этому. Записаться на курсы ораторского искусства. Как только человек примет решение менять свою жизнь и начнёт делать шаги в этом направлении, стресс начнёт отступать», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Ранее Дарья Дугенцова заявляла, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.

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#психолог
#жизнь
#человек
#стресс
#интернет
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На Украине отказались от «экономического бронирования»
РБК-Украина: украинские власти отказались от «экономического бронирования»
30 мая 2024, 18:09

Фото: istockphoto/RL Photography

Украинские власти отказались от так называемого экономического бронирования, которое предполагает освобождение от воинской службы тех, кто имеет определенный уровень зарплаты и платит определенный налог. Об этом сообщило издание РБК-Украина, ссылаясь на источники в администрации бывшего президента Украины Владимира Зеленского.
Обсуждение идеи «экономического бронирования» началось на Украине еще весной, когда приняли закон о мобилизации. По информации журналистов, инициатива не понравилась Генштабу ВСУ из-за опасений, что освобождение граждан от службы из-за их высокого дохода, общество воспримет, как несправедливое и это приведет к падению морального духа в ВСУ.

Освободить предлагалось тех, кто получал от 35 тысяч гривен (около $850). Предполагалось, что деньги от «экономического бронирования» были бы направлены на различные нужды ВСУ.

Украинские власти хотели собрать таким образом 200 миллиардов гривен или пять миллиардов долларов. Однако вместо этого они хотят повысить налоги, а именно, военный сбор и налог на добавочную стоимость.

Ранее ряд изданий Украины сообщал о том, что скоро власти страны объявят о налоговой реформе. Ее необходимость объяснялась также ожидаемым сокращением западной финансовой помощи.

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#украина
#экономика
#мобилизация
#армия
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Reuters: Макрон убедил Трюдо разрешить Airbus покупать российский титан
30 мая 2024, 17:55

Фото: сайт Кремля

Французская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus добилась разрешения закупать российский титан для производственных целей. Это стало возможным благодаря вмешательству президента Франции Эммануэля Макрона.
Французский лидер сумел убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо смягчить санкции в отношении Airbus в отношении титана из России, сообщает информационное агентство Reuters. Переговоры по этому поводу прошли в марте нынешнего года, сообщают источники агентства.

По их словам, свою просьбу Макрон высказал тогда в ходе телефонного разговора с Трюдо — через несколько недель после того, как Канада наперекор союзникам ввела соответствующие ограничения. В результате правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать российский титан на предприятиях, расположенных в стране, несмотря на введенные ранее санкции. По словам источников, Макрон приложил в этом направлении значительные усилия, включая дипломатическое и экономическое давление.

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#санкции
#правительство
#ограничения
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#макрон
#канада
#переговоры
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Названа возможная причина отстранения чиновников на Украине
Политолог Журавлёв считает возможным конфликт между Зеленским и США
30 мая 2024, 16:56

Фото: istockphoto/ValleraTo

Украинский президент Владимир Зеленский мог отстранить от власти в стране целый ряд чиновников из-за их предрасположенности к Вашингтону. Возможно, он больше теперь рассчитывает на поддержку Великобритании.
Такое мнение в разговоре с изданием «Лента.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлёв. Он также предположил, что киевский лидер уже не ожидает победы Джозефа Байдена на президентских выборах.

«Если Зеленский взялся убирать тех, кого поставили американцы, возможно, есть кто-то, кто пообещал его от них защитить. Может быть, британцы в каких-то пределах гарантировали ему безопасность», — предположил Журавлёв.

Впрочем, по мнению политолога, есть и другой вариант. Зеленский просто уже попрощался с Байденом и не верит в его победу на президентских выборах. В этом случае «близкие к Вашингтону» означает лишь близость к действующей власти в США. Не исключил Журавлёв и некий конфликт между Зеленским и американскими союзниками. Он напомнил, что Байден отказался участвовать в саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии, что вызвало достаточно негативную реакцию Киева.

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#сша
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#безопасность
#мнение
#политолог
#лидер
#зеленский
#байден
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Эрдоган обвинил военное лобби в блокировке переговоров по Украине
Эрдоган: военное лобби заблокировало стамбульские соглашения между РФ и Украиной
30 мая 2024, 16:52

Фото: сайт Кремля

Военным лобби заблокированы и саботированы стамбульские инициативы турецкой стороны по урегулированию украинского конфликта. Об этом во время выступления в рамках финальной церемонии завершения военных учений EFES-2024 заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Война между Россией и Украиной, нашими соседями по Черному морю, продолжается уже третий год. К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы военными лобби», – сказал Эрдоган.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что достигнутые в Стамбуле договоренности по вопросам Украины должны быть в силе, это база.

В ноябре прошлого года член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия заявлял, что боевые действия в Незалежной могли закончиться весной 2022 года, но киевский режим не согласился на нейтралитет страны.

После переговоров с РФ в Стамбуле тогдашний британский премьер Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».

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#мир
#россия
#украина
#турция
#реджеп тайип эрдоган
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Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по РФ
30 мая 2024, 16:26

Фото: istockphoto/A-Basler

Дания разрешит Украине бить по России при помощи истребителей F-16 после их поставки киевскому режиму. Об этом журналистам перед встречей глав МИД стран Евросоюза сообщил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
«Да. Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора - это часть самообороны», – сказал он.

Дания и Нидерланды первые согласились предоставить Незалежной истребители F-16. В Белом доме подтвердили, что украинская сторона получит технику от третьих стран после того, как завершится подготовка ее летного состава.

По заявлению главы минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, Гаага рассчитывает направить киевскому режиму первые самолеты уже в этом году.

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#мир
#украина
#россия
#оружие
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