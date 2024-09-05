Правительство США выдвинуло обвинения политологу Саймсу и его жене

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Правительство США предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии обвинения в нарушении закона о санкциях. Об этом сообщается в документе американского Минюста.
Отмечается, что Саймса и его супругу обвиняют в участии в двух схемах по обходу санкций. Предполагается, что по первой схеме политолог оказывал услуги «Первому каналу», за что получил свыше миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников.
Также Минюст США уличил супругов в участии в схеме по отмыванию финансов, во время которой они пытались скрыть доходы от подсанкционных действий.
Кроме того, в документе ведомства указано, что в настоящее время супруги находятся на свободе и, предположительно, в России.
По обвинениям им может грозить по 60 лет лишения свободы каждому.
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Также Минюст США уличил супругов в участии в схеме по отмыванию финансов, во время которой они пытались скрыть доходы от подсанкционных действий.
Кроме того, в документе ведомства указано, что в настоящее время супруги находятся на свободе и, предположительно, в России.
По обвинениям им может грозить по 60 лет лишения свободы каждому.
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Анастасия Чинкова