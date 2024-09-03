В Грозном взяли разыскиваемого за коррупцию экс-мэра города Магас Аушева

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В Грозном задержан бывший мэр ингушского города Магас Усман Аушев, сообщила пресс-служба МВД по Ингушетии.
«…Установили местонахождение бывшего мэра города Магаса, находящегося в федеральном розыске, и во взаимодействии с коллегами из МВД по Чеченской Республике задержали его в Грозном», — пояснили там.Предварительно, в период с 10 января по 6 февраля прошлого года Аушев, будучи заказчиком ремонта электроснабжающих сетей, утвердил завышенные сметы, чем был нанесен ущерб на почти два миллиона рублей.
«После противоправного деяния мэр ушёл в отставку по собственному желанию и скрылся за пределами Ингушетии…» — добавили в пресс-службе.
Чиновника арестовали на период разбирательства.
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