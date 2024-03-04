Правнук Сталина призвал Лаврова расформировать ООН

Посол Федеративной Республики Германия (ФРГ) покинул здание Министерства иностранных дел Российской Федерации без комментариев, после того как был вызван на встречу по поводу обсуждения германскими офицерами возможной атаки на Крымский мост. Об этом пишет ТАСС.