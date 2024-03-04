Правнук Сталина призвал Лаврова расформировать ООН

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Правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад, направил открытое письмо Министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил распустить Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщило РИА «Новости».
Бенсаад выразил обеспокоенность несостоятельностью ООН в решении вопросов геноцида. По его мнению, организация не выполнила свою миссию по предотвращению убийства мирных жителей и «позволила истреблять русских» в Донбассе и проводить политику двойных стандартов в секторе Газа.
Он также подверг критике метод формирования секретариата ООН и призвал к изменению архитектуры глобального управления. Бенсаад готов официально поддержать инициативу МИД России по созыву специального заседания ООН, чтобы обсудить дальнейшую судьбу организации и участие России, как правопреемницы Советского Союза и страны-победительницы во Второй мировой войне.
Предложение Бенсаада вызвало в сообществе смешанные реакции. Одни считают, что ООН давно устарела и требует реформирования, а другие опасаются, что её расформирование приведет к хаосу и нестабильности.
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что в случае реформирования ООН основным принципом должна стать многополярность, что позволит организации эффективнее отвечать на современные вызовы.
Сергей Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН с призывом изменить метод формирования секретариата и расширить состав Совета Безопасности, включив туда больше стран Азии, Африки и Латинской Америки.
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Он также подверг критике метод формирования секретариата ООН и призвал к изменению архитектуры глобального управления. Бенсаад готов официально поддержать инициативу МИД России по созыву специального заседания ООН, чтобы обсудить дальнейшую судьбу организации и участие России, как правопреемницы Советского Союза и страны-победительницы во Второй мировой войне.
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что в случае реформирования ООН основным принципом должна стать многополярность, что позволит организации эффективнее отвечать на современные вызовы.
Сергей Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН с призывом изменить метод формирования секретариата и расширить состав Совета Безопасности, включив туда больше стран Азии, Африки и Латинской Америки.
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Сергей Калугин