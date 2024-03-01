Совет Безопасности ООН планирует проведение закрытого заседания по атаке на жителей Газы

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Совет Безопасности ООН проведет в четверг, 29 февраля, закрытое заседание, посвященное нападению на жителей Газы во время раздачи гуманитарной помощи, передает информационное агентство ТАСС.
Ранее Израиль и ХАМАС заключили соглашение по вопросу доставки в Газу гуманитарной помощи.
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Александр Климов