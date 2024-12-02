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Американское правосудие «побоялось даже подступиться» к коррумпированной цепочке в США, «которая, очевидно, выстраивалась еще при (бывшем президенте США Бараке) Обаме», заявила в беседе с НТВ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала помилование действующим заокеанским лидером Джо Байденом своего сына Хантера, обвиняемого в финансовых преступлениях. В частности, в уходе от налогов.
Захарова подчеркнула, что нынешний хозяин Белого дома обещал не вмешиваться в процесс над сыном, однако «очевидно, понимал, что помилует» его.
Российский дипломат добавила, что в истории с байденовским отпрыском умалчивается коррупционная связка из членов его семейства, демократов США и Киева.
Собеседница НТВ резюмировала, что решение американского президента можно назвать лишь «карикатурой на демократию», поскольку, по словам Захаровой, за произволом Байдена-младшего наблюдал весь мир в то время, как любой состоятельный американец отправился бы за аналогичные преступления в тюрьму.
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Захарова подчеркнула, что нынешний хозяин Белого дома обещал не вмешиваться в процесс над сыном, однако «очевидно, понимал, что помилует» его.
Российский дипломат добавила, что в истории с байденовским отпрыском умалчивается коррупционная связка из членов его семейства, демократов США и Киева.
Собеседница НТВ резюмировала, что решение американского президента можно назвать лишь «карикатурой на демократию», поскольку, по словам Захаровой, за произволом Байдена-младшего наблюдал весь мир в то время, как любой состоятельный американец отправился бы за аналогичные преступления в тюрьму.
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Никита Кротов