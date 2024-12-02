СМИ заявили о возможном несоответствии сына Байдена критериям помилования

Фото: istockphoto/rarrarorro
Сын американского президента Джо Байдена Хантер может не соответствовать критериям для помилования, рекомендации о котором ему может предоставить Минюст США, сообщает The New York Times (NYT).
Авторы материала подчеркнули, что полное помилование рекомендуют для уже отбывающих наказание людей.
Хантера Байдена не приговаривали к сроку, а значит, он его не отбывал, пишут обозреватели. Причем известно, что хозяин Белого дома может помиловать любого человека на свое усмотрение, и не важно, что ему рекомендуют компетентные органы, добавили журналисты.
Вместе с тем Байден-старший отмечал, что его отпрыска подвергают «избирательному и несправедливому преследованию». Более того, по версии действующего заокеанского лидера, обвинения в адрес сына связаны с «политическими оппонентами» в американском конгрессе.
Хантера Байдена должны были приговорить в Делавэре и Калифорнии к длительному тюремному сроку 12 и 16 декабря. С конца 2023 года его обвиняют в девяти преступлениях, связанных с занижением доходов и уходом от налоговых обязательств, однако отец помиловал его.
Читайте также:
Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским
Байден помиловал своего сына Хантера
Трамп назначил двух сватов на должности в своей администрации
Хантера Байдена не приговаривали к сроку, а значит, он его не отбывал, пишут обозреватели. Причем известно, что хозяин Белого дома может помиловать любого человека на свое усмотрение, и не важно, что ему рекомендуют компетентные органы, добавили журналисты.
Вместе с тем Байден-старший отмечал, что его отпрыска подвергают «избирательному и несправедливому преследованию». Более того, по версии действующего заокеанского лидера, обвинения в адрес сына связаны с «политическими оппонентами» в американском конгрессе.
Хантера Байдена должны были приговорить в Делавэре и Калифорнии к длительному тюремному сроку 12 и 16 декабря. С конца 2023 года его обвиняют в девяти преступлениях, связанных с занижением доходов и уходом от налоговых обязательств, однако отец помиловал его.
Читайте также:
Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским
Байден помиловал своего сына Хантера
Трамп назначил двух сватов на должности в своей администрации
Никита Кротов