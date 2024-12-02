Эксперты высказались о решении Байдена помиловать сына

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Помилование президента США Джо Байдена для его сына Хантера говорит о том, что США поощряет коррупцию на самом высоком уровне. Об этом заявил президент Международной коллегии адвокатов города Москвы «Право, Закон, Порядок» Александр Почуев. По его словам, у клана Байдена заканчивается власть и уходящий президент таким образом закрывает «острые» вопросы.
«Эта ситуация наглядно демонстрирует, что «колыбель мировой демократии», которая по всему миру развязывает войны и революции под лозунгом борьбы с коррупцией и за «демократию», сама по факту поощряет коррупционные проявления на самом высоком уровне», — пояснил он в беседе с RT.В то же время политолог Юрий Светов в комментарии для «Вечерней Москвы» отметил, что решение Байдена не является чем-то уникальным в истории США, в списки о помиловании американские президенты часто включают близких людей.
«Он семейный человек. Байден пережил в своей жизни огромную трагедию с гибелью близких (его первая жена и маленькая дочь погибли в автокатастрофе — прим. ред.). И, естественно, он вступился за Хантера. У него есть возможность, и он это сделал. Говорил он одно, а дела — это другое. Также явно на него жена в этом отношении серьезно давила. <…> Сейчас у Байдена развязаны руки, ему не избираться, он больше не отвечает за что-то», — поделился Светов.Читайте также:
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