Правящая партия «Аманат» предложила Бектенова на пост премьера Казахстана

Фото: iStock/Rainer Puster
Правящая партия Казахстана «Аманат» предложила кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.
В настоящее время Бектенов является руководителем администрации Токаева.
Данная кандидатура будет рассмотрена в межлисе в рамках законодательства страны с руководителями фракций партий.
Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Отмечалось, что члены правительства продолжат выполнение своих должностных обязанностей до момента его переизбрания. При этом, о причинах отставки правительства республики пока ничего не известно.
Читайте также:
В Казахстане русским придется сдавать экзамен на знание казахского
В Казахстане установят единый часовой пояс
Казахстанский оператор TVCOM прекратил трансляцию российских телеканалов
«Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса (нижней палаты - ред.) парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан», - говорится в сообщении.
Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Отмечалось, что члены правительства продолжат выполнение своих должностных обязанностей до момента его переизбрания. При этом, о причинах отставки правительства республики пока ничего не известно.
Читайте также:
В Казахстане русским придется сдавать экзамен на знание казахского
В Казахстане установят единый часовой пояс
Казахстанский оператор TVCOM прекратил трансляцию российских телеканалов
Элина Позднякова