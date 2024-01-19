В Казахстане установят единый часовой пояс

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С 1 марта 2024 года, согласно решению правительства, Казахстан переходит на единый часовой пояс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции страны.
Отмечается, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года в стране произойдёт переход на пятую часовую зону (UTC +5). Таким образом, время в некоторых регионах сместится на один час назад.
Напомним, что в настоящее время в Казахстане действуют два часовых пояса: UTC +5 и UTC +6. Большая часть государства, в том числе Астана и Алма-Ата, проживают в последнем.
Решение о переходе на другое время было принято после того, как казахстанские учёные определили влияние времени в шестой часовой зоне на здоровье человека. Согласно их исследованиям, такое время негативно сказывается на биологических ритмах и общем здоровье человека.
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Напомним, что в настоящее время в Казахстане действуют два часовых пояса: UTC +5 и UTC +6. Большая часть государства, в том числе Астана и Алма-Ата, проживают в последнем.
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Анастасия Чинкова