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В МИД Украины признали, что Россия сильнее Европы

Кулеба: Европа не может соперничать с Россией в военной сфере
08 февраля 2024, 12:54
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Оборонная промышленность Европы не может составить конкуренцию российской, а это приводит к дефициту снарядов в ВСУ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что ВСУ действительно испытывают страдания от дефицита вооружения, отметив, что главной целью является не допустить перехода в стадию снарядного голода.


Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявлял, что украинское руководство призналось, что армия находится в очень тяжелом положении из-за острого дефицита снарядов и преимущества ВС РФ в артиллерии.

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В Польше заявили о беспомощности ВСУ перед российскими ударами
Глава МИД Польши: в Киеве признались в бессилии перед ударами ВС РФ
08 февраля 2024, 11:19

Фото: iStock/JARAMA

Украинское руководство призналось, что армия находится в очень тяжелом положении из-за острого дефицита снарядов и преимущества ВС РФ в артиллерии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Это драматическая ситуация. У Украины нехватка боеприпасов. Когда я был в Киеве, мне отчетливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией», — отметил Сикорский в интервью TVP Info.

При этом, по его словам, возвращение Дональда Трампа на пост президента США усугубит ситуацию для ВСУ, так как, вероятно, он полностью прекратит финансировать Украину.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ Украины писало, что ВСУ столкнулись с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов, на один снаряд, выпущенный ВСУ, приходится десять российских.

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«Мы не владеем магией»: В ЕС ответили на новое требование Украины
Боррель: У ЕС нет волшебной палочки, чтобы бесконечно помогать Украине
08 февраля 2024, 11:02

Фото: iStock/artJazz

Европейский союз не владеет магией, при помощи которой можно было бы бесконечно помогать Украине, с таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью для телеканала «Рада».
«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень слабыми», — прокомментировал ситуацию Боррель.

По его словам, все снаряды, которые хранились на складах Европейского союза, уже были отданы Вооружённым силам Украины.

Напомним, ранее стало известно, что американский Сенат не одобрил законопроект, в котором предполагалось выделить новый транш помощи Украине размером в 60,06 миллиардов долларов.

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Боец ВС РФ героически погиб, не став стрелять в экипаж ВСУ, за который воевал его сын

Шольц: Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов
#всу
#сво
#евросоюз
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Боец ВС РФ героически погиб, не став стрелять в экипаж ВСУ, за который воевал его сын
Newsweek: Российский солдат пощадил экипаж воюющего за ВСУ сына
08 февраля 2024, 10:39

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинский военный рассказал, как его отец, воюющий за Россию, спас ему жизнь, прекратив огонь по их экипажу, в интервью для Newsweek.
По словам украинского бойца, половину своей жизни он прожил в России. Когда началась спецоперация, отец предложил ему вступить в ряды Вооружённых сил РФ, однако, он отказался, и пошёл воевать за ВСУ.

«Он сказал: «Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять». Я ответил: «Ну и что?» Когда мы уходили, что-то продолжало приближаться к нам», — рассказал военный.

После того, как отряд ВСУ ушёл, танк ВС РФ, в котором находился отец украинского военного, был уничтожен при помощи FPV-дронов.

Отмечается, что эта трагическая история произошла под Авдеевкой.

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#всу
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Украина призывает наёмников со всего мира вступать в ряды ВСУ
AP: Украина призывает наемников со всего мира из-за тупика на фронте
08 февраля 2024, 10:23

Фото: iStock/e-crow

Украина на фоне безвыходной ситуации на поле боя призывает наёмников со всего мира вступать в ряды ВСУ. Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.
«На фоне тупиковой ситуации на поле боя с РФ Украина расширяет систему, позволяющую людям со всего мира присоединиться к украинской армии», - говорится в сообщении агентства.

При этом уточняется, что в начале 2022 года Киев заявлял, что на в рядах ВСУ воюют порядка 20 тысяч наемников из 52 стран. Согласно сообщению, сейчас украинские власти начали соблюдать секретность и не называют цифры наёмников, находящихся на поле поя. Однако все же уточняют, что профиль боевиков изменился.

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#всу
#киев
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Замаскированные мины и отступление ВСУ: последние новости СВО
Сводка событий СВО за сутки
08 февраля 2024, 10:14

Фото: iStock/Tomas Ragina

ВСУ используют сельскохозяйственные дроны для сброса мин на местность, чтобы затруднить продвижение ВС РФ. Российские бойцы работают по позициям противника артиллерией и фугасными бомбами. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где ВС РФ вынудили отступить ВСУ на 2 км, читайте в материале «Радио 1».

Купянское направление


ВС РФ выбили бойцов ВСУ из промзоны, расположенной в Белогоровке. Российским военным удалось расширить зону контроля в районе Тернова и Табаевки. В результате противостояния в Первомайском, ВСУ отступили на 2 км.

Запорожское направление


ВСУ используют на Запорожском направлении замаскированные минометные гнезда, однако российским операторам БПЛА удается их обнаруживать и ликвидировать.

При поддержке артиллерии ВС РФ нанесли поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Жеребянки и Работино. Были уничтожены 128-я горно-штурмовая и 118-я механизированная бригада ВСУ, об этом в своем телеграм-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

По информации портала «Два майора», ВСУ массово применяют дроны, что затрудняет продвижение ВС РФ. Российские войска работают по позициям украинских сил артиллерией и ФАБами (фугасные авиационные бомбы – прим.ред).

В Канаде предрекли полный отказ Запада от помощи Украине при следующем шаге Зеленского
В Канаде предрекли полный отказ Запада от помощи Украине при следующем шаге Зеленского

Донецкое направление


Российские войска закрепились на восточной части Новомихайловки. Идут бои в районе Победы и севернее Никольского, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Зафиксированы также атаки ВС РФ у Георгиевки, без продвижения. Российские войска пытаются перерезать основную логистическую линию в Ласточкине и наступают в районе Очеретина.

Херсонское направление


ВС РФ активно бьют по правобережью Днепра и атакуют Крынки. Тяжелые снаряды и бомбы российские военные активно не применяют из-за близости позиций войск ВС РФ и ВСУ. Противник минирует местность минами, сбрасывая их с сельскохозяйственных дронов «Баба Яга». Отмечается, что ВСУ стали реже использовать крупнокалиберные боеприпасы заподного производства.

«Несколько дней назад я также писал, что наши военные наблюдают на ЛБС снижение частоты использования крупных калибров западных боеприпасов. Значит стали экономить на разных участках фронта. Если грамотно прикрыться антидронными средствами, то есть шанс порвать фронт сразу в нескольких местах», - написал в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Артемовское направление


Позиции ВСУ в Богдановке под постоянным огнем российской артиллерии. Восточнее Клещеевки ВС РФ взяли опорники украинских войск. Самые ожесточенные бои идут в Богдановке, Красном, Хромове и в восточной части Часова Яра.

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#сво
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ВСУ испытывают катастрофический дефицит снарядов, пишут СМИ
WSJ: на один выпущенный снаряд ВСУ приходится десять российских
08 февраля 2024, 10:04

Фото: iStock/bbsferrari

ВСУ столкнулись с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов, на один снаряд, выпущенный ВСУ, приходится десять российских. Такие данные приводит The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ Украины.
«Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских», — говорится в статье.

Также утверждается, что украинские военные вынуждены экономить боеприпасы из-за прекращения поддержки США. ВСУ покидают занимаемые позиции на передовой, так как не могут сдерживать наступление армии России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина совсем скоро может столкнуться с серьёзным дефицитом вооружения и боеприпасов. По его словам, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить.

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#снаряд
#боеприпасы
#всу
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В Оренбурге прощаются с погибшими членами экипажа Ил-76
В Оренбурге проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа Ил-76
08 февраля 2024, 09:51

Фото: iStock/Rafa Jodar

В Оренбурге проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Вечная память командиру Станиславу Беззубкину, его помощнику Владиславу Чмиреву, штурману Алексею Высокину, бортинженеру Андрею Пилуеву, бортовому авиатехнику Сергею Житеневу и старшему воздушному радисту Игорю Саблинскому», - пишут военкоры.

Напомним, 24 января Ил-76 перевозил 65 украинских пленных для последующего обмена, на борту также было шесть членов экипажа и трое сопровождавших. Самолет был сбит ВСУ над Белгородской область, для этого была использована ЗРК Patriot. Все находившиеся на борту погибли.

При этом члены экипажа могли спастись, однако они пожертвовали собой ради спасения мирных жителей и сделали все, чтобы увести воздушное судно от жилых домов.

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#всу
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В Германии предупредили, что Украина вскоре столкнется с серьезной нехваткой вооружения
Шольц: Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов
08 февраля 2024, 09:33

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина совсем скоро может столкнуться с серьёзным дефицитом вооружения и боеприпасов. Об этом он написал в авторской колонке «Победа России в Украине поставит под угрозу всех нас» для Wall Street Journal.
«Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить», - заявил Шольц.

Ранее депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Он считает необходимым удовлетворить требования Киева и предоставить украинским властям крылатые ракеты Taurus. Однако немецкий депутат отметил, что Шольц не согласится пойти на такой шаг и ищет любые оправдания для своего несогласия.

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#шольц
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ВСУ снизили использование техники НАТО на нескольких направлениях СВО
Марочко: ВСУ берегут западную технику из-за распутицы и нехватки запчастей
08 февраля 2024, 08:48

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ сильно снизили использование западной техники на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях из-за распутицы и нехватки ремкомплектов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«Неблагоприятные погодные условия в виде осадков и легких плюсовых температур, заставили украинское командование значительно снизить использование бронетехники стран НАТО», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что слякоть мешает использовать в боевых действиях колесную и гусеничную технику из-за низкой проходимости. Также, по словам Марочко, ВСУ имеют нехватку ремонтных комплектов. Из-за этого даже мелкие поломки выводят технику украинских военных из строя.

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