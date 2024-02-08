В МИД Украины признали, что Россия сильнее Европы

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Оборонная промышленность Европы не может составить конкуренцию российской, а это приводит к дефициту снарядов в ВСУ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», - заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что ВСУ действительно испытывают страдания от дефицита вооружения, отметив, что главной целью является не допустить перехода в стадию снарядного голода.
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