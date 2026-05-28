«Предлагает всем»: В Госдуме назвали «дырявым» «ядерный зонтик» Франции

28 мая 2026, 14:36

Депутат Колесник: Макрон предлагает всем свой дырявый ядерный зонтик

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник раскритиковал идею распространения французского «ядерного зонтика» на Норвегию. Парламентарий заявил, что этот инструмент не вызывает опасений у России и не обеспечит реальной защиты скандинавской стране.





По словам Колесника в беседе с NEWS.ru, инициатива президента Франции Эммануэля Макрона предлагать «зонтик» другим государствам продиктована его желанием компенсировать личные «унижения» и подражать Наполеону. Говоря о Норвегии, Колесник подчеркнул, что страна традиционно не тратила значительных средств на вооружение, однако после вступления в НАТО Осло вынужден увеличивать военные расходы и поддерживать воинствующий курс альянса.





«Почему Эммануэль Макрон предлагает всем свой «ядерный зонтик», это понятно. Хотя «зонтик» у него, конечно, дырявый и не вселяет страха», — добавил политик.