Венесуэлец приехал к Белому дому убивать Трампа по приказу голосов в голове

07 ноября 2026, 02:54

У Белого дома задержали мигранта из Венесуэлы за угрозу убить Трампа

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

В Вашингтоне рядом с Белым домом задержали нелегального мигранта из Венесуэлы, который угрожал убить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на министерство внутренней безопасности страны.