Венесуэлец приехал к Белому дому убивать Трампа по приказу голосов в голове
В Вашингтоне рядом с Белым домом задержали нелегального мигранта из Венесуэлы, который угрожал убить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на министерство внутренней безопасности страны.
Вечером в четверг агенты Секретной службы США обратили внимание на водителя, который «вел себя подозрительно в своем автомобиле», припаркованном на Конститьюшн-авеню, и подошли к нему. Автомобилист признался полицейским, что слышал в голове голоса с приказом добраться до столицы и расправиться с Трампом. Проверка показала, что машина числится в угоне, а сам мужчина уточнил, что в ней находится оружие.
В автомобиле нашли три ствола — винтовку типа AR-15, два пистолета и десятки патронов. Задержанным оказался Ронни Йордрикс Гуанипа Кринос. В марте 2024 года он нелегально пересек границу через Техас, был задержан американскими пограничниками, но позже вышел на свободу.
После ареста Служба иммиграционного и таможенного контроля США направила в Службу судебных приставов запрос на задержание Криноса. Сейчас он находится под стражей. В Секретной службе заявили, что произошедшее показывает рост угрозы от вооруженных лиц, которых «притягивает комплекс Белого дома».
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