В Кремле высказались о разговоре Трампа с Путиным
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
По его словам, которые приводит ТАСС, трехсторонняя встреча по Украине в Абу-Даби будет посвящена гарантиям безопасности сторон, и все ее нюансы обсудят за закрытыми дверями.
«Нет, пока нет таких планов», – ответил представитель Кремля на вопрос о телефонном разговоре глав государств.Напомним, переговоры России, США и Украины назначены на 10–11 ноября. Делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский. Американскую сторону на встрече будут представлять спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.