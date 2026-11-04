В Кремле высказались о разговоре Трампа с Путиным

04 ноября 2026, 18:35

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.





По его словам, которые приводит ТАСС, трехсторонняя встреча по Украине в Абу-Даби будет посвящена гарантиям безопасности сторон, и все ее нюансы обсудят за закрытыми дверями.

«Нет, пока нет таких планов», – ответил представитель Кремля на вопрос о телефонном разговоре глав государств.