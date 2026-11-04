Трамп высказался о возможности возобновления боевых действий против Ирана
Президент США Дональд Трамп исключил проведение новых военных операций против Ирана в ближайшее время. Об этом 3 ноября он заявил в интервью газете Financial Times.
По словам американского лидера, у Вашингтона нет планов наносить удары по Тегерану в скором времени, в том числе после промежуточных выборов в конгресс. При этом Трамп отметил, что текущее положение дел устраивает США, однако он не стал полностью исключать возможность обострения ситуации.
Ранее в тот же день, 3 ноября, американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм. По данным источников The New York Times и заявлениям самого президента в эфире телеканала Fox, эта атака носила ограниченный, оборонительный характер и была ответом на действия Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который сбил американский беспилотник и атаковал истребители США над Ормузским проливом. Трамп охарактеризовал произошедшее как «незначительную атаку», направленную на уничтожение строившегося объекта противовоздушной обороны, а не как возобновление полномасштабного конфликта.
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