Трамп высказался о возможности возобновления боевых действий против Ирана

04 ноября 2026, 05:56

Трамп: США не планируют наносить удары по Ирану

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп исключил проведение новых военных операций против Ирана в ближайшее время. Об этом 3 ноября он заявил в интервью газете Financial Times.