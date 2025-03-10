Трампа возмутил вопрос репортера о неуважении со стороны Путина

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент США Дональд Трамп возмутился вопросу репортера Washington Post о неуважении к его персоне со стороны главы РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
«Вы значительно утратили доверие», — ответил Трамп журналисту.
После заданного вопроса американский лидер сначала уточнил у корреспондента, в каком издании он работает. Диалог произошел в ходе брифинга на борту президентского самолета. Журналист объяснил свою позицию о неуважении Путина к Трампу недавними авиаударами ВС РФ по Украине.
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Иван Мусатов