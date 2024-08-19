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Предприниматель Маск заявил, что не дарил главе Чечни Кадырову Tesla Cybertruck

19 августа 2024, 07:42
Фото: istock/Brandon Woyshnis

Фото: istock/Brandon Woyshnis

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Кадыров рассказал, что получил от Маска электрокар Tesla Cybertruck. Глава Чечни сообщил, что автомобиль получился очень удобным, маневренным и быстрым. Он пообещал отправить его в зону СВО.

«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?... Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа», — написал миллиардер в соцсети Х.



Помимо этого, Кадыров пригласил Илона Маска в Грозный и пообещал встретить его как дорогого гостя, ожидая, что МИД РФ не будет против поездки американского гостя в Российскую Федерацию.

Электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, занимает второе место по популярности на рынке, уступая только Ford F-150. Стоимость Cybertruck в Соединенных Штатах Америки колеблется от 57 000 до 96 000 долларов.

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В США рассказали о новой политической проблеме Европы
Bloomberg: сточные воды – новая политическая проблема Европы
19 августа 2024, 06:07

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Сточные воды с отходами стекают в реки и озера Европы, вызывают болезни у людей и наносят вред природе, сообщается в статье ​Bloomberg.
По словам автора, это стало новой политической проблемой в континентальной Европе. Отмечается, что загрязнение рек Сены и Темзы – не единственная проблема. Согласно статье, многие европейские города имеют столетнюю инфраструктуру, которая не была обновлена для очистки огромного количества отходов домов и производств.

По данным Bloomberg, утечки сточных вод в Великобритании вызвали широкое возмущение общественности. Ожидается, что изменение климата приведет к более влажной погоде, что повлечет за собой ливневые наводнения и перегрузку канализационных систем.

В этом году Европейский союз обновил правила очистки сточных вод 30-летней давности. Однако многие страны не соблюдают это законодательство. Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС против Италии, Греции и Испании за несоблюдение норм очистки воды.

В июне стало известно, что Бразилия нашла способ адаптации к изменению климата. Мангровые леса могут помочь в борьбе с последствиями глобального потепления, сообщает Mongabay.

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#канализация
#европа
#италия
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#испания
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Журналисты издания WP посетили Суджу в сопровождении ВСУ
Издание WP опубликовало кадры о приезде в Суджу журналистов в сопровождении ВСУ
19 августа 2024, 05:57

Фото: istock/Andrey Iudin

Газета Washington Post (WP) опубликовала на своем сайте статью, в которой говорится, что журналисты и фотографы посетили Суджу в субботу 17 августа в сопровождении военнослужащих ВСУ.
«Журналисты О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане», – отмечается в публикации.

Американское издание утверждает, что журналисты взяли интервью как минимум у 12 жителей Суджи.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не сошлись во мнениях относительно стратегии наступления на Курскую область. The Economist сообщил, что разногласия возникли из-за того, что украинский лидер желал максимально усилить вторжение, в то время как Сырский был осторожен.

До этого издание также сообщало, что ВСУ планировали атаковать Брянскую область перед вторжением в Курскую область. Целью атаки было отвлечь внимание России от Донбасса и создать козырь для будущих переговоров.

Утром 6 августа Курская область подверглась мощной атаке крупного подразделения ВСУ.

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#всу
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#журналист
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Посол Азербайджана пркомментировал диалог Путина и Алиева
Посол Бюльбюль оглы: Путина и Алиева ожидает насыщенный диалог
19 августа 2024, 05:12

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут насыщенный диалог в Баку, заявил агентству ТАСС посол в Москве Полад Бюльбюль оглы.
Дипломат также отметил, что отношения между Москвой и Баку в настоящее время находятся на «очень высоком уровне».

Владимир Путин прибыл в Баку в воскресенье 18 августа с двухдневным официальным визитом. Вечером он принял участие в неформальном ужине с азербайджанским лидером.

Ранее сообщалось, что президент Путин обсудит с президентом Алиевым вопросы азербайджано-армянского примирения. Руководители также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

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#азербайджан
#армения
#россия
#владимир путин
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У военного ВСУ диагностировали «беременность»
Представителю «Айдара»* диагностировали «беременность» на медкомиссии
19 августа 2024, 03:58

Фото: iStock/Prostock-Studio

Представителю штурмового батальона «Айдар»* Станиславу Дегтяру на медицинском осмотре поставили два диагноза: беременность и жалоба на ампутированную ногу. Об этом украинский военный рассказал изданию «Страна.ua».
По словам военного, диагноз «беременность» ей поставил хирург. При этом невропатолог написал свое заключение о жалобах на отсутствие левой нижней конечности. Оба этих диагноза освободили его от военной службы, подчеркивает издание.

Сам Дегтяр назвал произошедшее «неуважением к ветеранам».

Ранее на Украине был введен закон об ужесточении мобилизации, согласно которому военнослужащие за рубежом больше не имеют права на консульские услуги. Кроме того, согласно новым правилам, неявка по повестке в территориальный центр комплектования влечет за собой запрет на вождение автомобиля. В то же время закон не предусматривает демобилизации.

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#всу
#украина
#мобилизация
#армия
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Стало известно о возможном появлении генкосульства России в Карабахе
Посол Азербайджана Бюльбюль оглы: генкосульство РФ может появиться в Карабахе
19 августа 2024, 03:18

Фото: istockphoto/shironosov

Генеральное консульство России может появиться в Карабахе, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью информационному агентству ТАСС.
В настоящее время вопрос находится в процессе обсуждения.

«У нас в России два генконсульства – в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. Учитывая размеры России и количество азербайджанцев в вашей стране, это естественно», – подчеркнул он.

По его словам, сфера деятельности консульств в Азербайджане более ограничена, однако работа в этом направлении продолжается.

Ранее Бюльбюль оглы заявил, что завершает свою 18-летнюю дипломатическую службу в Москве в преддверии визита президента России Владимира Путина в Баку для переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Дипломат заявил, что надеется представлять свою родную Шушу и жителей региона в парламенте Азербайджана.

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#посол
#дипломат
#азербайджан
#россия
#москва
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Байден высказался о шансах на заключение сделки п Газе
Байден: заключение сделки по Газе еще возможно
19 августа 2024, 02:20

kremlin

Президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время ведется работа над соглашением о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает РИА Новости.
Американский лидер считает, что соглашение по Газе еще возможно.

«Все еще в процессе, мы не сдаемся, все еще возможно», – сказал глава Белого дома.

Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа провалились.о.

Между тем, в совместном заявлении, опубликованном 16 августа представителями США, Египта и Катара, сообщается, что переговоры между Израилем и палестинской экстремистской группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.

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#белый дом
#сша
#джозеф байден
#сектор газа
#переговоры
#хамас
#израиль
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В Чикаго открывается съезд демпартии США для номинации Харрис в кандидаты
19 августа 2024, 01:09

Фото: iStock/rarrarorro

В Чикаго сегодня, 19 августа, открывается съезд демократической партии США, на котором ожидают номинацию Камалы Харрис в кандидаты на пост американского президента. Об этом сообщает РИА Новости. Четырехдневное мероприятие откроет речь действующего главы государства Джо Байдена, указано в материале.
По данным агентства, в город съедутся не только представители власти и политических сил, но и все ныне живущие бывшие президента США за исключением Джимми Картера, которому вскоре должно исполниться 100 лет.

После выступления президента в первый день съезда делегаты проведут голосование, чтобы окончательно утвердить Харрис как кандидата от демократов. В заключительный день она выступит с речью и формально примет номинацию.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на президентских выборах приведет к массовому голоду в стране. Так он прокомментировал планы кандидата от Демократической партии запустить программу по ограничению цен на продукты питания.

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Британский дипломат ушел в отставку в связи с поставками Лондоном оружия Израилю
19 августа 2024, 01:06

Фото: istockphoto/melis82

Британский дипломат Марк Смит подал в отставку. Таким образом он опротестовал продолжение поставок современного оружия Израилю. Об инциденте сообщил телеканал Sky News.
Смит занимал должность второго секретаря в британском посольстве Ирландии. По словам дипломата, он больше не может находиться на государственной службе из-за причастности британских властей к военным преступлениям Израиля в Палестине.

Он добавил, что израильские войска регулярно нарушают все нормы гуманитарного права и имеют полное одобрение правительства страны.

Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа провалились.

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Стало известно о планах увольнения Сырского накануне атаки на Курскую область
The Economist: перед атакой на Курскую область Сырский был на грани увольнения
19 августа 2024, 00:30

Накануне вторжения украинских войск в Курскую область командующий Вооруженный силами Украины Александр Сырский находился на грани увольнения. Согласно информации, полученной The Economist от источника, планировалась реорганизация командования украинской армии.
Командующий ВСУ оказался под давлением с момента вступления в должность, и ему пришлось решать проблемы, оставленные его предшественником Валерием Залужным. Командование конфликтовало с правительством по поводу мобилизационной политики, а Соединенные Штаты задерживали военную помощь.

Неназванный источник охарактеризовал Сырского как «хорошего в войне, но не в политике». Из-за этого давления он начал планировать нападение на территорию России, но держал свои планы в секрете, о них знал лишь ограниченный круг генералов и сотрудников спецслужб. Сырки обсуждал свои планы один на один с президентом Владимиром Зеленским без присутствия своего штаба.

Ранее стало известно о разногласиях Зеленского и Сырского относительно атаки на Курскую область.

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#всу
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#украина
#владимир зеленский
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