Предприниматель Маск заявил, что не дарил главе Чечни Кадырову Tesla Cybertruck

Фото: istock/Brandon Woyshnis
Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Кадыров рассказал, что получил от Маска электрокар Tesla Cybertruck. Глава Чечни сообщил, что автомобиль получился очень удобным, маневренным и быстрым. Он пообещал отправить его в зону СВО.
Помимо этого, Кадыров пригласил Илона Маска в Грозный и пообещал встретить его как дорогого гостя, ожидая, что МИД РФ не будет против поездки американского гостя в Российскую Федерацию.
Электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, занимает второе место по популярности на рынке, уступая только Ford F-150. Стоимость Cybertruck в Соединенных Штатах Америки колеблется от 57 000 до 96 000 долларов.
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«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?... Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа», — написал миллиардер в соцсети Х.
Помимо этого, Кадыров пригласил Илона Маска в Грозный и пообещал встретить его как дорогого гостя, ожидая, что МИД РФ не будет против поездки американского гостя в Российскую Федерацию.
Электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, занимает второе место по популярности на рынке, уступая только Ford F-150. Стоимость Cybertruck в Соединенных Штатах Америки колеблется от 57 000 до 96 000 долларов.
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Дарья Осипова