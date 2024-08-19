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Российские военные нанесли удар по месту сбора иностранных наёмников в пригороде Киева. Об этом координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев написал в своем Telegram-канале.
«Как раз прилеты были в пригороде Киева по месту сбора иностранцев», — отметил он.
Помимо этого, военными ВС России был нанесен удар по складу Вооруженных сил Украины с боеприпасами и артиллерией на севере Павлограда в Днепропетровской области.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время подаст обращение в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.
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