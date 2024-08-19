ЦИПсО привлек иноСМИ для постановочной съемки с пленными в Сумской больнице

Фото: istock/Sinenkiy
Для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице сотрудники ЦИПсО привлекли иностранных журналистов. Об этом информирует РИА Новости.
По данным источника агентства, из числа военных и гражданских в субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных. Они были расположены по койкам. На камеры иностранных журналистов им оказывали помощь.
Собеседник рассказал, что от пленных требовали говорить слова благодарности, после съемок часть людей увезли. Он пояснил, что цель таких съемок заключается в том, чтобы обвинить Россию в нанесении ударов по собственному населению и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья, которые благодарны украинским военным за помощь. Источник агентства добавил, что в больнице находится большое количество раненых военных ВСУ.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Читайте также:
Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом
Российский боец на ВАЗе сжег украинскую БМП-1 канистрой с бензином под носом у ВСУ
Стало известно о ситуации в Часовом Яре
«После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», — добавил он.
Собеседник рассказал, что от пленных требовали говорить слова благодарности, после съемок часть людей увезли. Он пояснил, что цель таких съемок заключается в том, чтобы обвинить Россию в нанесении ударов по собственному населению и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья, которые благодарны украинским военным за помощь. Источник агентства добавил, что в больнице находится большое количество раненых военных ВСУ.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Читайте также:
Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом
Российский боец на ВАЗе сжег украинскую БМП-1 канистрой с бензином под носом у ВСУ
Стало известно о ситуации в Часовом Яре
Дарья Осипова