Си Цзиньпин провел встречу с Орбаном

Фото: сайт Кремля
В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.
Отмечается, что встреча прошла в государственной резиденции Дяоюйтай в первой половине дня.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии прибыл в Пекин. По словам пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталана Хаваши, «миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину подумать о возможности временного прекращения огня на Украине во время переговоров в Москве. По его словам, глава РФ был «настроен неоптимичстично». Премьер добавил, что такой же вариант он предложил Зеленскому, но тот отказался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии прибыл в Пекин. По словам пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталана Хаваши, «миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину подумать о возможности временного прекращения огня на Украине во время переговоров в Москве. По его словам, глава РФ был «настроен неоптимичстично». Премьер добавил, что такой же вариант он предложил Зеленскому, но тот отказался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова