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Си Цзиньпин призывает разобраться с фундаментом кризиса на Украине

16 мая 2024, 21:59
Фото: iStock/Sky_Blue

Фото: iStock/Sky_Blue

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал разобраться с фундаментом кризиса на Украине.
Об этом лидер КНР сообщил во время неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По мнению председателя Китая, необходимо придумать механизм безопасности для урегулирования кризиса на Украине. Также по словам Си Цзиньпина, нужно понять первопричину этого кризиса.

Незадолго до этого он заявил, что готов поддерживать с Путиным тесный контакт, и Китай всегда будет партнером России.



Накануне сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин начали переговоры.

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#украина
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Вашингтон забил тревогу после предупреждения Путина
Макгрегор: Вашингтон шокирован позицией Путина по ядерному оружию
16 мая 2024, 21:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину.
Такое мнение в соцсети Х высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, российский лидер предупредил Штаты, что если они рассматривают возможность вмешательства в дела Западной Украины, им придется иметь дело с Россией.

Особенно Вашингтона ошарашила позиция Владимира Путина в отношении развертывания ядерного оружия, отметил Макгрегор.

По мнению эксперта, к такой борьбе не готов ни Запад, ни страны НАТО.

Ранее глава комитета Организации Североатлантического Договора по военным вопросам Роб Бауэр заявил, что положение дел со снарядами для ВСУ будет улучшено в обозримом будущем.

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В США объяснили отмену выборов на Украине
The Federalist: Киев отменил выборы из-за опасений проигрыша Зеленского
16 мая 2024, 21:03

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

На Украине отменили выборы президента из-за опасений проигрыша Владимира Зеленского, пишет The Federalist.
Такое мнение высказал обозреватель Джон Дэвидсон. По его словам, Зеленский уверен в том, что на выборах президента жители Украины проголосуют за его отставку и за мирное урегулирование конфликта, и поэтому решил не проводить их.

Как отметил эксперт, президент Украины продолжает просить помощи у Запада, уверяя, что благодаря поддержке Киев сможет одержать победу над Россией. При этом Запад не уверен в успехе Украины.

Депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о запрете проведения выборов в военное время в ноябре прошлого года.

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Визит Путина в Китай: главные заявления, состав делегации, о чем говорил Си Цзиньпин
16 мая 2024, 19:39

Фото: Официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл 15 мая в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Первый после инаугурации визит Путина в Китай приковал внимание мировых СМИ. О чем договорились высокопоставленные лица государств и что обеспокоило Запад, расскажет редакция «Радио 1».

Путин прибыл в Китай: как встретили президента


Китайская сторона выставила почётный караул и украсила площадь Тяньаньмэнь флагами России и Китая в канун приезда Владимира Путина. Российского лидера также встречали ученики пекинской школы при посольстве России. Русские и китайские дети радостно махали проезжающему кортежу флагами двух стран.

После того, как Владимир Путин поприветствовал председателя КНР, они заслушали гимн России и гимн Китая в исполнении оркестра китайской Народно-освободительной армии. Далее последовал деловой завтрак. В СМИ появилось фото меню, в котором были такие блюда как: утка по-пекински, трепанг с луком-пореем, устрицы в утином бульоне, овощи в соусе, пельмени с креветками и элитная водка.

Как Китай прежде встретил Блинкена


Журналисты ряда стран заметили, что прием российского президента китайской стороной был гораздо торжественнее и теплее, нежели встреча госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время визита Блинкена в Пекин не было никаких оркестров и флагов. Гостя встретили скромно, строго, в соответствии с положениями дипломатического протокола.

Кто прибыл в Китай вместе с Путиным


Вместе с Путиным в Пекин прибыл большой десант чиновников. В состав российской делегации вошел практически весь обновленный кабинет министров. В числе участников делегации: первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Виталий Савельев. А также глава Минфина Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, в Пекин прибыли: новый министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров.

Представители российского бизнеса также вошли в число приглашенных в Пекин гостей. Среди них: президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, глава Российско-китайского делового совета и владелец Volga Group Геннадий Тимченко, предприниматель Олег Дерипаска.

Китай призвал США прекратить подавлять китайские компании
Китай призвал США прекратить подавлять китайские компании


Визит Путина в Пекин: о чем говорил президент


Во время переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин отметил, что сегодня Россия и Китай сотрудничают друг с другом во многих сферах: в политике, экономике, культуре и т.д. Особенное внимание российский лидер уделил росту экспорта отечественного продовольствия на китайский рынок.

«В целом же, двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40%, до 9,7 миллиарда долларов. И есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее», – выразил уверенность Путин.


Путин и Си Цзиньпин: совместное заявление


По итогам переговоров с председателем КНР, было подписано совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Совместная программная речь фиксирует текущие политические позиции двух стран и определяет будущий курс. В соответствии с документом, Москва и Пекин договорились развивать двусторонние отношения и выступают против затягивания и эскалации конфликта на Украине.Отдельно указано, что КНР поддерживает действия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Обе стороны выступают категорически против вмешательства извне во внутренние дела России.

Владимир Путин выразил председателю КНР слова благодарности за инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса. Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что положить конец украинскому конфликту можно только за столом переговоров. Он добавил, что Москва и Пекин вместе работают над созданием справедливого мироустройства, который будет основан не на неких западных правилах, а на международном праве.

Также в совместном заявлении КНР и США потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность; осудили инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств; выразили озабоченность деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с АЭС «Фукусима-1»; выступили против провокаций США и их союзников в отношении КНДР; выступили против политизации спорта и дискриминации спортсменов по признакам гражданства

В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина


Совместное заявление КНР и РФ является прямым вызовом «остаточному гегемонизму Запада». Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Особую важность сенатор придал глобальной стратегии, которой стороны намерены совместно следовать.

«Это — прямой вызов остаточному гегемонизму Запада. Сама по себе российско-китайская декларация является симптомом затухания гегемонии США и западного альянса», — написал сенатор в своем телеграм-канале.
Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина
Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина


Реакция Запада на визит Путина в КНР


Россия и Китай стали ближе после визита Владимира Путина в КНР. Такую оценку визита российского лидера в Пекин дал телеканал Sky News. В эфире телеканала было сказано, что послание Путина и Си Цзиньпина заключается в том, что пришло время для нового глобального порядка, в котором не будет доминировать Запад.

Издание Times of India опубликовало похожий материал, в котором говорится, что визит российского президента в Китай – не просто обычное дипломатическое мероприятие, а стратегическая демонстрация неповиновения давлению Запада.

Журналисты издания Spiegel (Германия) пришли к выводу, что Китай и Россию объединяет неприятие Запада. Кроме того, авторы статьи заявили, что Россия экономически сильно зависит от Китая из-за западных санкций. Так называемые товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, Россия также импортирует в значительной мере из Китая.

Накануне Financial Times и The Wall Street Journal писали, что США намерены пригрозить Китаю и уже разрабатывают санкции против «некоторых китайских банков» вплоть до их изоляции от мировой финансовой системы. Основная претензия со стороны Вашингтона – поддержка России со стороны Китая на фоне СВО.

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Зеленский провел телефонный разговор с премьером Польши Туском
Президент Украины рассказал премьеру Польши о поездке в Харьков
16 мая 2024, 18:58

Фото: iStock/Berezko

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале. Он рассказал премьер-министру о ситуации в Харькове.

В частности, президент Незалежной оповестил премьера о потребности Украины в системах противовоздушной обороны для защиты Харькова и других регионов.

По словам Зеленского, Киев и Варшава — «исторические партнеры» и им нужно максимально эффективно взаимодействовать.

В четверг Зеленский приехал в Харьков, где провел заседание ставки. Он заявил, что Киев будет усиливать находящиеся в городе подразделения.

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#польша
#украина
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Кадыров призывает ударить «Кинжалами» по Эстонии
16 мая 2024, 18:50

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал нанести ракетный удар «Кинжалами» по Эстонии.
В своем Telegram-канале политик заявил, что речь идет о центрах принятия решений тех стран Запада, которые выступают за передачу замороженных российских активов Украине.

По словам Кадырова, этот вопрос не дает покоя западным странам. И сегодня первый неуверенный шаг путем изменения законодательства сделала Эстония.

Он подчеркнул, что Эстония всегда выделялась своей антироссийской политикой, но наблюдать спокойно за действиями страны нельзя. Привести в чувства наиболее «горячие» эстонские головы можно прилетами нескольких условных «Кинжалов», заключил Кадыров.

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#эстония
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Россия выслала атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании
16 мая 2024, 18:44

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Москва приняла решение выслать атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в ответ на действия Лондона, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
В документе отмечается, что 16 мая представителя британского посольства в Москве вызвали в МИД России, чтобы выразить протест в связи с недружественным решением о высылке атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне.

Вответ на это решение, атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве А.Т. Когхилл объявлен «persona non grata». Ему предписывается покинуть территорию Российской Федерации в течение недельного срока.

Кроме того, в тексте заявления подчеркивается, что это не будет последним ответным мероприятием со стороны России. Министерство обещает информировать инициаторов эскалации о дальнейших ответных шагах.

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#мид
#вооружение
#великобритания
#ракеты
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Зампред Совбеза Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом
16 мая 2024, 18:32

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Харьков прощальный.
Об этом он написал в своей социальной сети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что президент Незалежной организовал заседание ставки верховного главкома ВСУ в Харькове.

Вместе с постом Медведев опубликовал фотографию, где запечатлена казнь Муссолини. Незадолго до этого Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ группировки «Север» прорвали оборону украинских боевиков и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Также ранее глава администрации региона Виталий Ганчев заявил, что российские военнослужащие уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.

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#дмитрий медведев
#владимир зеленский
#харьков
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Силуанов объяснил развитие расчётов РФ и КНР
16 мая 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что развитие расчётов России и Китая в национальных валютах вызвано в том числе и рисками проведения трансакций в валютах недружественных стран.
«Мы видим, что расчёты в валютах недружественных стран имеют большие риски и стопорятся. Поэтому это наш выход в этой ситуации — развивать расчёты в юанях и рублях», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Силуанов.

А политолог Аксинья Гурьянова высказала уверенность в том, что западная экономика без России зачахнет.

«Когда мы наблюдаем кричащие рты на Западе с риторикой против России, мы понимаем, это всё временно, скоро они будут делать шаг назад. Разница между нашими представлениями о политике огромна. У них не осталось чести и достоинства. Им не стыдно за свою ложь. Сегодня они считают Россию плохой, завтра единственной спасительницей», – добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин решили углубить сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.

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#россия
#экономика
#китай
#сотрудничество
#политолог
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Шольц обратился к украинским беженцам с заманчивым предложением
UnHerd: Шольц призвал украинских беженцев в Германии найти работу
16 мая 2024, 17:45

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал беженцев с Украины как можно скорее найти работу из-за недовольства немцев. Об этом пишет Unherd.
«На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев в Германии устроиться на работу, чтобы подкрепить свое право на дальнейшее пребывание в стране. Его слова прозвучали на фоне усугубляющейся тревоги, причем как среди широкой общественности, так и среди политической элиты», — говорится в статье.

Издание поясняет, что большинство беженцев с Украины не работает. В связи с этим некоторые немецкие политики считают необходимым урезать льготы для них, чтобы они быстрее вышли на рынок труда.

Ранее Шольц заявлял, что работающим в Германии украинцам призывного возраста высылка на родину не угрожает. Он призвал граждан Украины, проживающим сейчас в Германии, искать работу, пояснив, что этим обеспечивается «безопасность пребывания». Канцлер уточнил, что многие украинцы уже работают, но есть ещё «пара сотен тысяч», в которых в настоящее время остро нуждается немецкий рынок труда.

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