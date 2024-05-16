Си Цзиньпин призывает разобраться с фундаментом кризиса на Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал разобраться с фундаментом кризиса на Украине.
Об этом лидер КНР сообщил во время неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По мнению председателя Китая, необходимо придумать механизм безопасности для урегулирования кризиса на Украине. Также по словам Си Цзиньпина, нужно понять первопричину этого кризиса.
Незадолго до этого он заявил, что готов поддерживать с Путиным тесный контакт, и Китай всегда будет партнером России.
Накануне сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин начали переговоры.
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Незадолго до этого он заявил, что готов поддерживать с Путиным тесный контакт, и Китай всегда будет партнером России.
Накануне сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин начали переговоры.
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Алёна Самарева