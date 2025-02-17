Председатель Мюнхенской конференции Хойсген заплакал после своего выступления

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заплакал после своего выступления на церемонии закрытия. Соответствующее видео опубликовала газета The Express Tribuneна YouTube.
«После выступления вице-президента Вэнса в пятницу, мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — заявил Хойсген в ходе своего выступления.
Председатель отметил, что конференция начиналась как трансатлантическая, но после выступления вице президента Джея Ди Вэнса теперь стоит относиться осторожно к теме ценностного основания. Также Хойсген выразил благодарность европейским лидерам за их реакцию на слова американского представителя.
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